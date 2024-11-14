Украина и Всемирный банк договорились о новом проекте поддержки на $750 млн — Finance.ua

Украина и Всемирный банк договорились о новом проекте поддержки на $750 млн Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Украина и Всемирный банк договорились о новом проекте поддержки на $750 млн, Фото: mof.gov.ua

Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые Соглашения по новому системному проекту «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«Благодаря активному сотрудничеству Минфина Украины, Правительства и Всемирного банка, мы имеем возможность привлекать необходимые ресурсы для поддержки и развития ключевых сфер жизнедеятельности граждан и административных процессов. Реализация проекта поможет правительству Украины улучшить процесс управления публичными инвестициями, сделав его более эффективным и прозрачным. Это важный шаг для дальнейшего обеспечения потребностей восстановления Украины», — подчеркнул Марченко.

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Проект направлен на создание надлежащей среды и институциональных норм для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

Объем финансирования

Планируемый общий объем финансирования по проекту — $750 млн. Ожидается, что Украина уже к концу 2024 года выполнит мероприятия, предусмотренные Соглашением о займе с МБРР, и получит средства в сумме $400 млн.

Так, подписано Соглашение по займам Международного банка реконструкции и развития (МБРР) на сумму $450 млн из Целевого фонда по предоставлению Украине необходимой кредитной поддержки (Advance Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии. А также кредитное Соглашение в размере $300 млн из Специальной программы восстановления для Украины и Молдовы (Spur) Кризисного фонда Банка.

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Кроме того, стороны подписали грантовое Соглашение по инвестиционному компоненту «Укрепление способности Правительства по внедрению фискальной реформы» в размере $10 млн от Целевого фонда многих доноров по поддержке, восстановлению, отстройке и реформированию Украины. Целью проекта является поддержка эффективного внедрения институциональных реформ в рамках SURGE.

Реализация будет осуществляться с использованием финансового инструмента «Программа кредитования с привязкой к результатам» (Program-for-results).

Цель — поддержать усилия правительства Украины, направленные на создание эффективной системы управления публичными инвестициями в условиях послевоенного восстановления и отстройки, улучшение фискального управления на местном уровне, усовершенствование среднесрочного и программного бюджетирования на местном уровне и администрирования доходов.

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