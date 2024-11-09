Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд — Finance.ua
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Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд

Казна и Политика
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Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд
Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд
Украина получит грант в размере около 1,37 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка Peace in Ukraine. Эти средства поступят в государственный бюджет уже в ближайшие дни.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В ведомстве отметили, что целью проекта Peace in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.
Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках:
  • 1,35 млрд долларов США — грант от США;
  • 10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.
В Минфине добавили, что с начала полномасштабного вторжения россии благодаря проекту Peace in Ukraine было привлечено уже почти 28 млрд долларов США и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.
Напомним, 8 ноября стало известно, что Всемирный банк предоставляет Украине $750 млн для поддержки институциональных реформ.
Средства будут предоставлены в рамках проекта «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (Surge), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.
По материалам:
Finance.ua
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