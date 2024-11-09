Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд — Finance.ua

Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд Сегодня 13:29 — Казна и Политика

Всемирный банк выделит Украине грантовую помощь на $1,37 млрд

Украина получит грант в размере около 1,37 млрд долларов США в рамках проекта Всемирного банка Peace in Ukraine. Эти средства поступят в государственный бюджет уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве отметили, что целью проекта Peace in Ukraine является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в частности социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны.

Соглашение о гранте предусматривает привлечение Украиной транша в рамках:

1,35 млрд долларов США — грант от США;

10,8 млн евро — средства из Целевого фонда многих доноров по софинансированию Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины.

В Минфине добавили, что с начала полномасштабного вторжения россии благодаря проекту Peace in Ukraine было привлечено уже почти 28 млрд долларов США и более 1,4 млрд евро бюджетной поддержки.

$750 млн для поддержки институциональных реформ. Напомним, 8 ноября стало известно, что Всемирный банк предоставляет Украинедля поддержки институциональных реформ.

Средства будут предоставлены в рамках проекта «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (Surge), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз.

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