Всемирный банк выделяет Украине $750 млн: на что пойдут деньги — Finance.ua

Всемирный банк выделяет Украине $750 млн: на что пойдут деньги Сегодня 10:44 — Казна и Политика

Всемирный банк выделяет Украине $750 млн: на что пойдут деньги

Всемирный банк предоставляет Украине $750 млн для поддержки институциональных реформ.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

Читайте также Всемирный банк запускает в Украине новую программу для бизнеса на $593 миллиона

«Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов. Средства будут предоставлены в рамках проекта „Поддержка восстановления путем разумного фискального управления“ (Surge), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда Advance Ukraine, поддерживаемого правительством Японии», — написал Шмыгаль.

По его словам, реализация программы поможет укрепить работу государственных институций в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.

Читайте также Всемирный банк с начала войны мобилизовал в поддержку Украины $42 миллиарда

«Благодарны руководству Всемирного банка и нашим международным партнерам за эту важную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия», — указал премьер.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.