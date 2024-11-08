Всемирный банк выделяет Украине $750 млн: на что пойдут деньги — Finance.ua

Всемирный банк выделяет Украине $750 млн: на что пойдут деньги
Всемирный банк предоставляет Украине $750 млн для поддержки институциональных реформ.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Всемирный банк объявил о новом пакете поддержки для Украины на сумму 750 млн долларов. Средства будут предоставлены в рамках проекта „Поддержка восстановления путем разумного фискального управления“ (Surge), направленного на поддержку институциональных реформ, необходимых для вступления в Европейский Союз. Часть этой суммы будет выделена из фонда Advance Ukraine, поддерживаемого правительством Японии», — написал Шмыгаль.
По его словам, реализация программы поможет укрепить работу государственных институций в условиях войны, предоставлять ключевые государственные услуги гражданам в полном объеме. Реформы в рамках проекта направлены на улучшение эффективности управления публичными инвестициями и государственными финансами. В случае необходимости финансирование может быть увеличено.
«Благодарны руководству Всемирного банка и нашим международным партнерам за эту важную поддержку Украины в условиях полномасштабной войны, которую развязала россия», — указал премьер.
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