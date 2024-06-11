Всемирный банк с начала войны мобилизовал в поддержку Украины $42 миллиарда — Finance.ua

Всемирный банк с начала войны мобилизовал в поддержку Украины $42 миллиарда Сегодня 16:05 — Казна и Политика

Всемирный банк с начала войны мобилизовал в поддержку Украины $42 миллиарда

Всемирный банк вместе с партнерами и донорами в рамках инициативы PEACE (мир) мобилизовал в поддержку Украины 42 миллиарда долларов, из которых уже передал в виде траншей более 38 миллиардов долларов.

Об этом на Конференции по восстановлению Украины в Берлине заявила управляющий директор по операционной деятельности Всемирного банка Анна Бьерде.

«С первого дня войны Всемирный банк пытался поддерживать Украину, искать государственных и частных партнеров для поддержки Украины», — сказала Бьерде.

По ее словам, ВБ считает своей главной задачей поддерживать функционирование украинского правительства, чтобы в условиях войны государство продолжало оказывать гражданам государственные услуги.

«Вместе с украинским правительством мы основали платформу PEACE, которая занимается поддержкой бюджета Украины, чтобы государство могло выполнять свои основные функции — будь то зарплата учителям, расходы на здравоохранение, социальную сферу, помощь внутренне перемещенным лицам и т. д. », — отметила управляющий директор.

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Она добавила, что в Украине СБ в целом оказывает финансовую поддержку 10 категориям бюджетных статей.

«Всемирный банк вместе с партнерами в рамках инициативы PEACE мобилизовал в поддержку Украины 42 миллиарда долларов, из которых мы уже передали в виде разных траншей более 38 миллиардов», — сообщила Бьерде.

По ее словам, ВБ также помогает Украине привлекать инвестиции в разные сектора, оценивать ущерб от российской агрессии, который, согласно последнему отчету в феврале, превысил 486 миллиардов долларов, и прогнозировать перспективы украинской экономики.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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