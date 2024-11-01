Всемирный банк запускает в Украине новую программу для бизнеса на $593 миллиона — Finance.ua

Всемирный банк запускает в Украине новую программу для бизнеса на $593 миллиона Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Всемирный банк запускает в Украине новую программу для бизнеса на $593 миллиона

Всемирный банк объявил о начале реализации в Украине новой программы развития частного сектора на сумму 593 миллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ВБ.

«Она (программа. — Ред.) поддержит 20 тысяч малых и средних предприятий (МСП) и поможет создать или сохранить не менее 40 тысяч рабочих мест благодаря программам поддержки, которые были введены правительством Украины после российского вторжения», — говорится в сообщении.

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Программа устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства (RISE) улучшит эффективность государственной поддержки МСП с акцентом на зеленую конкурентоспособность. Программа будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса с помощью цифровых услуг в соответствии с моделью «Государство для бизнеса» (G2B) и позволит МСП получить доступ к экспортным рынкам. Министерство экономики Украины будет отвечать за внедрение программы.

Программа RISE является частью деятельности Всемирного банка, направленной на поддержку народа Украины и украинских компаний в условиях постоянных обстрелов, отключений электроэнергии и дефицита рабочей силы. Программа согласовывается с курсом правительства Украины на развитие частного сектора как основной движущей силы восстановления и устойчивого роста страны", — отметил Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.

Финансирование программы RISE состоит из 283 миллионов долларов США из трастового фонда Advance Ukraine, поддержанного Японией, $300 млн от Специальной программы Международной ассоциации развития (МАР) для восстановления Украины и Молдовы и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, отстройки и реформирования Украины (URTF).

Программа предусматривает финансирование, ориентированное на результат, которое может быть увеличено в зависимости от поступления дополнительных средств.

Укрінформ По материалам:

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