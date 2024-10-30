Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест — Finance.ua

Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест
Бизнесы, поддержанные Украинским Ветеранским Фондом (УВФ), уже создали более 700 рабочих мест.
Об этом сообщила исполняющая обязанности исполнительного директора УВФ Нина Роговец в интервью Укринформу.
«Еще такой важный момент: многими проектами наших ветеранов предусматривается создание новых рабочих мест, и в первую очередь они берут на работу других ветеранов, своих побратимов и посестер — таким образом обеспечивая им возможность реинтегрироваться. К слову, бизнесы, которые мы поддержали, уже создали свыше 700 рабочих мест. И это действительно хороший результат, которым мы гордимся», — сказала Роговец.
Она отметила, что УВФ приобщается к инициативам, направленным на трудоустройство ветеранов, получение ими новых профессиональных навыков.
«В этом году мы уже имели совместный проект с НЭК „Укрэнерго“ — программу „Разом“, в рамках которой ветераны и ветеранки имели возможность получить новую профессию в энергетической отрасли и гарантированно трудоустроиться. На днях стартовала вторая волна этой программы», — отметила Роговец.
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