Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест — Finance.ua
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Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест

Личные финансы
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Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест
Ветеранский бизнес уже создал более 700 рабочих мест
Бизнесы, поддержанные Украинским Ветеранским Фондом (УВФ), уже создали более 700 рабочих мест.
Об этом сообщила исполняющая обязанности исполнительного директора УВФ Нина Роговец в интервью Укринформу.
«Еще такой важный момент: многими проектами наших ветеранов предусматривается создание новых рабочих мест, и в первую очередь они берут на работу других ветеранов, своих побратимов и посестер — таким образом обеспечивая им возможность реинтегрироваться. К слову, бизнесы, которые мы поддержали, уже создали свыше 700 рабочих мест. И это действительно хороший результат, которым мы гордимся», — сказала Роговец.
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Она отметила, что УВФ приобщается к инициативам, направленным на трудоустройство ветеранов, получение ими новых профессиональных навыков.
«В этом году мы уже имели совместный проект с НЭК „Укрэнерго“ — программу „Разом“, в рамках которой ветераны и ветеранки имели возможность получить новую профессию в энергетической отрасли и гарантированно трудоустроиться. На днях стартовала вторая волна этой программы», — отметила Роговец.
По материалам:
Укрінформ
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