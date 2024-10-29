ВР одобрила законопроект о формировании подхода к политике в ветеранской сфере — Finance.ua
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ВР одобрила законопроект о формировании подхода к политике в ветеранской сфере

Казна и Политика
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Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 11 007, направленный на формирование комплексного подхода к внутренней политике в сфере поддержки ветеранов. За основу документ поддержали 302 депутата.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.
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Основные положения законопроекта:
  • определение основ внутренней политики в отношении ветеранов войны, охватывающих медицинские, образовательные, трудовые, экономические, культурные и социальные права;
  • почтение памяти о ветеранах, Защитниках и Защитницах Украины и пострадавших участниках Революции Достоинства;
  • создание эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни и условиям для лечения, реабилитации, восстановления полноценной жизни ветеранов;
  • внедрение единой государственной электронной системы заботы;
  • содействие формированию программ реинтеграции ветеранов в общины;
  • поддержка создания предпринимательских проектов ветеранов и программ социальной защиты.
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Законопроект призван обеспечить всемерную поддержку ветеранов и содействовать их интеграции в общественную жизнь.
По материалам:
ua.news
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