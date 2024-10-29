ВР одобрила законопроект о формировании подхода к политике в ветеранской сфере — Finance.ua

ВР одобрила законопроект о формировании подхода к политике в ветеранской сфере Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 11 007, направленный на формирование комплексного подхода к внутренней политике в сфере поддержки ветеранов. За основу документ поддержали 302 депутата.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

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Основные положения законопроекта:

определение основ внутренней политики в отношении ветеранов войны, охватывающих медицинские, образовательные, трудовые, экономические, культурные и социальные права;

почтение памяти о ветеранах, Защитниках и Защитницах Украины и пострадавших участниках Революции Достоинства;

создание эффективной системы перехода от военной службы к гражданской жизни и условиям для лечения, реабилитации, восстановления полноценной жизни ветеранов;

внедрение единой государственной электронной системы заботы;

содействие формированию программ реинтеграции ветеранов в общины;

поддержка создания предпринимательских проектов ветеранов и программ социальной защиты.

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Законопроект призван обеспечить всемерную поддержку ветеранов и содействовать их интеграции в общественную жизнь.

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