Рада узаконила электронное удостоверение ветерана — Finance.ua

Рада узаконила электронное удостоверение ветерана Сегодня 15:30 — Личные финансы

Рада узаконила электронное удостоверение ветерана

Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного. е-Удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны) и член семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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На сегодняшний день именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. И только после его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано электронное удостоверение — е-удостоверение ветерана в приложении Дія.

«Переход к е-Удостоверению, как основного документа, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей. А получить бумажное удостоверение можно будет по желанию. Благодарим парламент за поддержку!», — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

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Е-Удостоверения ветерана позволят мгновенно проверять их подлинность в режиме реального времени, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.

При потере бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать электронное удостоверение.

е-Удостоверение ветерана — это электронное отображение информации, содержащей:

сведения об участнике боевых действий

лицо с инвалидностью в результате войны

участника войны

пострадавшего участника Революции Достоинства

члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны

члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины

уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), обеспечивающий переход в Единый государственный реестр ветеранов войны

отцифрованный образ лица (с согласия человека).

Напомним, в приложении «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана с начала запуска этой услуги в июне.

Для получения удостоверения члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, необходимо обратиться с заявлением.

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