Рада узаконила электронное удостоверение ветерана — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада узаконила электронное удостоверение ветерана

Личные финансы
1
Рада узаконила электронное удостоверение ветерана
Рада узаконила электронное удостоверение ветерана
Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного. е-Удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны) и член семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Читайте также
На сегодняшний день именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. И только после его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано электронное удостоверение — е-удостоверение ветерана в приложении Дія.
«Переход к е-Удостоверению, как основного документа, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей. А получить бумажное удостоверение можно будет по желанию. Благодарим парламент за поддержку!», — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
Читайте также
Е-Удостоверения ветерана позволят мгновенно проверять их подлинность в режиме реального времени, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.
При потере бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать электронное удостоверение.
е-Удостоверение ветерана — это электронное отображение информации, содержащей:
  • сведения об участнике боевых действий
  • лицо с инвалидностью в результате войны
  • участника войны
  • пострадавшего участника Революции Достоинства
  • члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны
  • члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины
  • уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), обеспечивающий переход в Единый государственный реестр ветеранов войны
  • отцифрованный образ лица (с согласия человека).
Напомним, в приложении «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана с начала запуска этой услуги в июне.
Для получения удостоверения члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, необходимо обратиться с заявлением.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.