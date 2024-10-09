Рада узаконила электронное удостоверение ветерана — Finance.ua

Рада узаконила электронное удостоверение ветерана
Верховная Рада Украины приняла изменения в действующее законодательство, которыми статус основного документа ветерана предоставляется электронному удостоверению вместо бумажного. е-Удостоверение ветерана станет основным документом, подтверждающим его статус (участник боевых действий, лицо с инвалидностью в результате войны) и член семьи погибшего Защитника или Защитницы Украины.
Об этом сообщает Правительственный портал.
На сегодняшний день именно бумажное удостоверение имеет статус основного документа. И только после его получения, по желанию ветерана, может быть сформировано электронное удостоверение — е-удостоверение ветерана в приложении Дія.
«Переход к е-Удостоверению, как основного документа, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей. А получить бумажное удостоверение можно будет по желанию. Благодарим парламент за поддержку!», — отметила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.
Е-Удостоверения ветерана позволят мгновенно проверять их подлинность в режиме реального времени, что исключает возможность использования поддельных или устаревших документов.
При потере бумажного удостоверения ветерана человек сможет беспроблемно использовать электронное удостоверение.
е-Удостоверение ветерана — это электронное отображение информации, содержащей:
- сведения об участнике боевых действий
- лицо с инвалидностью в результате войны
- участника войны
- пострадавшего участника Революции Достоинства
- члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны
- члена семьи погибшего (умершего) Защитника и Защитницы Украины
- уникальный электронный идентификатор (QR-код, штрих-код, цифровой код), обеспечивающий переход в Единый государственный реестр ветеранов войны
- отцифрованный образ лица (с согласия человека).
Напомним, в приложении «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана с начала запуска этой услуги в июне.
Для получения удостоверения члена семьи военнослужащего, пропавшего без вести во время прохождения военной службы, необходимо обратиться с заявлением.
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