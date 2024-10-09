Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес — Finance.ua
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Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес

Личные финансы
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Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес
Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес
Украинский ветеранский фонд начал прием заявок на конкурс Варто 11.0, по условиям которого ветераны, члены их семей и родные погибших защитников и защитниц Украины смогут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на начало и развитие собственного дела.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского ветеранского фонда.
Кто может принять участие в конкурсе:
  • ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных как физические лица-предприниматели;
  • жена или муж ветерана, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, в случае, если проекты направлены на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, обеспечение сохранения и восстановления их физического и психического здоровья;
  • юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за год до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.
Приоритет будет предоставляться проектам ветеранского предпринимательства, создающих в пределах своей реализации дополнительные рабочие места.
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«Финансирование ветеранского предпринимательства — это инвестиция не только в бизнес, но и в развитие украинской экономики. Победители предыдущих конкурсов „Варто“ уже создали 731 рабочее место в своих громадах и платят налоги в местные бюджеты. Цель конкурса — поддержать ветеранов, стремящихся развивать собственную дело и трудоустраивать тех, кому нужна работа, в том числе и других ветеранов», — отметили в фонде.
Заявки будут приниматься с 8 по 18 октября. Победители конкурса станут известны 29 ноября.

Справка Finance.ua:

  • через два года Украинский ветеранский фонд поддержал 857 бизнесов ветеранов и их родных;
  • победители конкурсных программ «Варто» на воплощение своих проектов получили более 432 миллионов гривен.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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