Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес — Finance.ua

Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес Сегодня 08:30 — Личные финансы

Ветераны смогут получить до 1,5 миллиона гривен на собственный бизнес

Украинский ветеранский фонд начал прием заявок на конкурс Варто 11.0 , по условиям которого ветераны, члены их семей и родные погибших защитников и защитниц Украины смогут получить от 500 тысяч до 1,5 миллиона гривен на начало и развитие собственного дела.

Кто может принять участие в конкурсе:

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, зарегистрированных как физические лица-предприниматели;

жена или муж ветерана, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, в случае, если проекты направлены на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, обеспечение сохранения и восстановления их физического и психического здоровья;

юридические лица, зарегистрированные не позднее чем за год до получения финансовой поддержки, учредителями которых являются ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Приоритет будет предоставляться проектам ветеранского предпринимательства, создающих в пределах своей реализации дополнительные рабочие места.

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«Финансирование ветеранского предпринимательства — это инвестиция не только в бизнес, но и в развитие украинской экономики. Победители предыдущих конкурсов „Варто“ уже создали 731 рабочее место в своих громадах и платят налоги в местные бюджеты. Цель конкурса — поддержать ветеранов, стремящихся развивать собственную дело и трудоустраивать тех, кому нужна работа, в том числе и других ветеранов», — отметили в фонде.

Заявки будут приниматься с 8 по 18 октября. Победители конкурса станут известны 29 ноября.

Справка Finance.ua:

через два года Украинский ветеранский фонд поддержал 857 бизнесов ветеранов и их родных;

победители конкурсных программ «Варто» на воплощение своих проектов получили более 432 миллионов гривен.

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