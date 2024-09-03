В Украине появятся карьерные консультанты для ветеранов — Finance.ua

В Украине появятся карьерные консультанты для ветеранов
В Украине запускается новое направление по работе с ветеранами. Карьерные консультанты будут оказывать ветеранам поддержку на пути к трудоустройству и поиску «профессионального призвания» после службы.
Об этом сообщает социальное предприятие Lobby X, которое, в частности, занимается рекрутингом в Силы безопасности и обороны.
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В рамках карьерного консультирования ветеранам будут помогать составить резюме с учетом навыков с военной службы, подготовиться к собеседованию, создать профиль на LinkedIn, подобрать вакансии у работодателей, которые адаптируют свои условия труда к нуждам ветеранов.
На консультирование приглашают и тех, кто знает, чем хочет заниматься после службы, и тех, кто еще не определился. Ветеранам помогут «подсветить» их сильные стороны, расскажут о карьерных и учебных возможностях, которые предлагают общественные организации, государство и бизнес, и поддержат в поиске работы.
«Через нас проходят тысячи людей, которым мы помогаем найти свое место в армии. И эти же люди после завершения службы смогут обратиться к нам за поддержкой в поиске себя в гражданской жизни. Мы хотим, чтобы военные видели, что мы уже готовимся к их возвращению и готовы оказать поддержку, когда им это потребуется», — сказал основатель Lobby X Владислав Грезев.
Узнать больше о карьерном консультировании и подать заявку на получение услуги можно по ссылке.
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