В Украине появятся карьерные консультанты для ветеранов — Finance.ua

В Украине появятся карьерные консультанты для ветеранов Сегодня 17:21 — Личные финансы

В Украине появятся карьерные консультанты для ветеранов

В Украине запускается новое направление по работе с ветеранами. Карьерные консультанты будут оказывать ветеранам поддержку на пути к трудоустройству и поиску «профессионального призвания» после службы.

Об этом сообщает социальное предприятие Lobby X, которое, в частности, занимается рекрутингом в Силы безопасности и обороны.

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В рамках карьерного консультирования ветеранам будут помогать составить резюме с учетом навыков с военной службы, подготовиться к собеседованию, создать профиль на LinkedIn, подобрать вакансии у работодателей, которые адаптируют свои условия труда к нуждам ветеранов.

На консультирование приглашают и тех, кто знает, чем хочет заниматься после службы, и тех, кто еще не определился. Ветеранам помогут «подсветить» их сильные стороны, расскажут о карьерных и учебных возможностях, которые предлагают общественные организации, государство и бизнес, и поддержат в поиске работы.

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«Через нас проходят тысячи людей, которым мы помогаем найти свое место в армии. И эти же люди после завершения службы смогут обратиться к нам за поддержкой в ​​поиске себя в гражданской жизни. Мы хотим, чтобы военные видели, что мы уже готовимся к их возвращению и готовы оказать поддержку, когда им это потребуется», — сказал основатель Lobby X Владислав Грезев.

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