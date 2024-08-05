«е-Карта»: Минветеранов запускает проект по трудоустройству ветеранов на госслужбе — Finance.ua

«е-Карта»: Минветеранов запускает проект по трудоустройству ветеранов на госслужбе
Министерство по делам ветеранов Украины запустило е-Карту вакансий государственной службы и органов местного самоуправления для ветеранов и ветеранок.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Сервис уже доступен на веб-платформе е-Ветеран. Этот сервис визуализирует информацию о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине.
Цель сервиса
Ветеранам хотят облегчить процесс поиска работы и содействовать их трудоустройству на государственную службу.
Пользователи могут выбрать для себя вакансии в разных регионах страны, а также получить подробную информацию о функциональных обязанностях, требованиях к кандидатам, уровне заработной платы и контактах для обратной связи, перейдя на вкладку «Таблица».
«Наша стратегия — поощрять ветеранов и ветеранок к трудоустройству на государственную службу. Например, в Минветеранов уже более 17% штата — это ветераны и ветеранки, члены их семей и семей погибших, действующих военнослужащих, бывшие военнопленные. Кто, как не ветеранское сообщество, лучше разбирается в своих нуждах и возможностях. А госслужба дает перспективы, как и что нужно изменить в системе, ветеранской политике, чтобы эти преобразования были ощутимы и эффективны», — рассказал и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.
Что планируют еще
По словам Порхуна, е-Карта вакансий госслужбы — лишь первый этап в системе трудоустройства.
В ближайшие несколько месяцев Минветеранов запустит дополнительный цифровой продукт по поиску рабочих мест в бизнесе. Он также добавил, что Минветеранов совместно с robota.ua и work.ua уже реализуют совместные проекты по профессиональной адаптации и трудоустройству.
Сколько вакансий есть на сервисе
На момент запуска на е-Карте размещено 170 вакансий, из них 92 — на государственной службе, 37 — в органах местного самоуправления, 41 — в военных администрациях. Вакансии обновляются в реальном времени, ежедневно обеспечивая актуальность информации.
Справка Finance.ua:
- Национальное агентство квалификаций одобрило профессиональный стандарт «Оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер)»;
- 30% ветеранов сейчас не могут найти работу, несмотря на то, что рынке труда требуются работники.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
Поделиться новостью