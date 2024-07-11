Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД — Finance.ua
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Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД

Личные финансы
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Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД
Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД
Минветеранов работает над возможностью автоматического предоставления статусов.
Об этом сообщил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, передает Правительственный портал.
Речь идет о предоставлении статуса:
  • «участника боевых действий»;
  • «лица с инвалидностью в результате войны»;
  • «члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины».
Правительство уже упростило процедуры предоставления некоторых из этих статусов путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.
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«Это нормативно закрепило возможность лицам подавать заявления через портал «Дія» и ветеранские «единые окна» в ЦПАУ на получение статусов «человек с инвалидностью в результате войны» и «член семьи погибшего Защитника или Защитницы». Однако мы должны двигаться дальше и сейчас работаем над проектом по автоматическому предоставлению статуса «участник боевых действий», — рассказал Порхун.
В этом направлении ведется активное сотрудничество с Министерством обороны Украины и другими силовыми ведомствами для синхронизации данных Единого государственного реестра ветеранов войны, распорядителем которого является Минветеранов, с другими реестрами силового блока.
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После того как лицо подает заявление на получение соответствующего статуса, система будет генерировать необходимую информацию и документы, которые будут основанием предоставления статуса участник боевых действий, — пояснил Александр Порхун.
Напомним, что удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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