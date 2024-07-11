Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД — Finance.ua

Минветеранов планирует автоматизировать процесс предоставления статуса УБД
Минветеранов работает над возможностью автоматического предоставления статусов.
Об этом сообщил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун, передает Правительственный портал.
Речь идет о предоставлении статуса:
- «участника боевых действий»;
- «лица с инвалидностью в результате войны»;
- «члена семьи погибшего (умершего) ветерана войны и члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины».
Правительство уже упростило процедуры предоставления некоторых из этих статусов путем внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты.
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«Это нормативно закрепило возможность лицам подавать заявления через портал «Дія» и ветеранские «единые окна» в ЦПАУ на получение статусов «человек с инвалидностью в результате войны» и «член семьи погибшего Защитника или Защитницы». Однако мы должны двигаться дальше и сейчас работаем над проектом по автоматическому предоставлению статуса «участник боевых действий», — рассказал Порхун.
В этом направлении ведется активное сотрудничество с Министерством обороны Украины и другими силовыми ведомствами для синхронизации данных Единого государственного реестра ветеранов войны, распорядителем которого является Минветеранов, с другими реестрами силового блока.
После того как лицо подает заявление на получение соответствующего статуса, система будет генерировать необходимую информацию и документы, которые будут основанием предоставления статуса участник боевых действий, — пояснил Александр Порхун.
Напомним, что удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.
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