В Украине появятся специалисты по сопровождению ветеранов: какие зарплаты будут получать и какие обязанности будут иметь — Finance.ua

В Украине появятся специалисты по сопровождению ветеранов: какие зарплаты будут получать и какие обязанности будут иметь Сегодня 11:03 — Личные финансы

В Украине появятся специалисты по сопровождению ветеранов: какие зарплаты будут получать и какие обязанности будут иметь

В скором времени в украинских общинах появятся должности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц. Средняя заработная плата специалиста по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц составит 17,9 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Отмечается, что подготовить и трудоустроить планируют до 11 300 специалистов по сопровождению по всей Украине, на первом этапе — до 3000 человек.

Специалист по сопровождению будет штатным работником коммунального учреждения или учреждения, относящегося к сфере управления сельских, поселковых, городских советов. Он будет подчиняться руководителю такого учреждения или заведения, где он трудоустроен. График работы составит 5/2.

Кто такой специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц

Специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в общинах играет немаловажную роль, которая выходит за рамки обычной деятельности социальных работников.

Простыми словами, после семьи — он первый, кто начнет последовательное взаимодействие с ветеранами, демобилизованными Защитниками/Защитницами после их возвращения с фронта. Специалист обеспечивает им индивидуальное сопровождение, первичное консультирование и всестороннюю поддержку на пути интеграции в гражданскую жизнь.

Кто будет под опекой специалистов:

ветераны войны;

демобилизованные лица;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члены семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;

пострадавшие участники Революции Достоинства, члены их семьи;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной.

Какие должностные обязанности специалиста:

предоставление сопровождения по направлениям возможной помощи и услуг, полагающихся ветеранам в соответствии с законодательством;

будет информировать ветеранов войны, демобилизованных лиц, членов их семей относительно получения статусов, услуг и социальных гарантий, получения жилья, реабилитации, трудоустройства, юридической поддержки и т. п. ;

; будет контролировать потребности ветеранов и собирать аналитику;

будет отчитываться о результатах предоставленных услуг;

будет оказывать кризисную психологическую помощь;

будет рядом, когда это нужно.

Особенности работы:

специалист будет применять индивидуальный подход: ветераны войны и члены их семей нуждаются во всесторонней помощи, включающей реабилитацию после войны, адаптацию к гражданской жизни, психологическую поддержку, решение социально-бытовых вопросов, трудоустройство и т. д.

должен владеть спецификой общения и предоставления услуг: специалист по сопровождению понимает трудности, с которыми сталкиваются ветераны, такие как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), и знать, как организовать поддержку, отвечающую их потребностям;

будет координировать работу с другими поставщиками услуг: специалист по сопровождению координирует предоставление различных видов услуг от государственных, неправительственных организаций, общественных объединений и других стейкхолдеров.

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В чем разница между специалистом по сопровождению и социальным работником:

у специалиста есть задача работы с конкретной аудиторией с их потребностями и вопросами, возникающими после возвращения с войны. Социальные работники обычно предоставляют общие услуги социальной поддержки, но не всегда имеют глубокое понимание специфики потребностей ветеранов и демобилизованных лиц;

специалист по сопровождению обладает более глубокими знаниями о психологических травмах, потребностях в реабилитации и фокусных правовых вопросах, касающихся ветеранов;

индивидуальная работа. Специалист может предоставить более индивидуальные услуги, включающие сопровождение при адаптации, тогда как социальный работник часто работает со многими категориями населения одновременно.

Заработная плата специалистов

Заработная плата начисляется в соответствии с единой тарифной сеткой должностных окладов. Специалист по сопровождению ветеранов может иметь 11−14 разряды (Специалист по сопровождению — 11 разряд, специалист по сопровождению II категории — 12 разряд, специалист по сопровождению І категории — 13 разряд, ведущий специалист — 14 разряд).

Помимо основной зарплаты специалисты будут получать надбавки за особый характер работы в размере 50% должностного оклада. Размер надбавки будет зависеть от нагрузки, качества предоставляемых услуг и отсутствия жалоб и будет устанавливаться руководителем учреждения.

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Средняя заработная плата будет составлять 17 860 грн.

Государственный бюджет. На 2024 год правительство предусмотрело 2,9 млрд грн из государственного бюджета для оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Один специалист должен обрабатывать 35 кейсов (случаев). В один кейс входит ветеран/ветеранка и члены их семей (жена/муж, дети, родители). Примерно это до 100 человек.

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