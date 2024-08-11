В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82% - исследование — Finance.ua

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82% - исследование Сегодня 19:03 — Личные финансы

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82% - исследование

В 2024 году количество вакансий для ветеранов выросло на 82%. Однако аналитика показывает, что работодатели имеют ряд предубеждений этой категории работников: редко готовы предложить им руководящие должности и отождествляют с людьми с инвалидностью.

Об этом сообщает портал Work.ua.

Количество вакансий для ветеранов выросло почти в 4 раза. Если в феврале 2022 года таких предложений было 3 229, то в июне 2024 — уже 12 334.

На вакансии для ветеранов влияли все те факторы, что и на общий рынок труда: видим резкое падение предложений работы после начала полномасштабного вторжения, проседания в декабре, который является «низким» сезоном и т. д.

В то же время, в течение 2024 года количество вакансий для ветеранов выросло на 82%, что не синхронизируется с общим рынком труда, где работы увеличилось на 22% (что тоже немало).

Что могло повлиять на ситуацию

Работодатели столкнулись с дефицитом кадров, что заставляет их преодолевать предубеждения к разным категориям работников, в том числе и ветеранам.

Эта тема активно обсуждается в разных средах: в общественном секторе, на уровне крупного бизнеса, международных институций и т. д. В информационном пространстве появляется больше материалов, исследований, кейсов о трудоустройстве ветеранов.

Но не будем отрицать очевидное: пока вакансий для ветеранов достаточно мало — всего 11% всех предложений работы.

Какие области оказались не слишком дружественны к ветеранам

Наибольшее количество работы ветеранам предлагают работодатели на Киевщине и ищущие удаленных работников (преимущественно в сферу IT, маркетинга, продаж).

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За ними идут работодатели из Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областей. Здесь нет ничего удивительного, ведь в этих областях видим больше всего вакансий на рынке труда в целом.

Как проанализировать части вакансий для ветеранов в каждой области, становится интереснее. Видим, что в лидерах Херсонской, Тернопольской, Львовской и Николаевской областей. Наименьшую же долю работы для ветеранов имеем на Донетчине, Харьковщине и Полтавщине.

В десятку должностей, которые чаще всего обозначают подходящими к ветеранам, попали:

водитель (1 131 предложение работы в июне);

менеджер по продажам (714);

продавец-консультант (615);

грузчик (465);

кассир (421);

менеджер по работе с клиентами (397);

инспектор отдела охраны (359);

экспедитор (291);

разнорабочий (290);

кладовщик (274);

повар (230).

Заметим, что 7 из 10 должностей в этом списке совпадают с десяткой самых популярных вакансий на общем рынке труда.

Напомним, наиболее популярными сферами удаленной работы являются розничная торговля, реклама/дизайн/PR, административный персонал, HR, образование.

Медианная зарплата в Украине для отдаленного формата работы в 2024 году составляет 18 500 гривен. Рост с 2022 года — 23%.

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