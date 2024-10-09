Как украинский бизнес помогает ветеранам вернуться к мирной жизни — Finance.ua

Как украинский бизнес помогает ветеранам вернуться к мирной жизни Сегодня 13:33

Как украинский бизнес помогает ветеранам вернуться к мирной жизни

По данным профильного Министерства, сейчас количество ветеранов и ветеранок в Украине превышает 1 миллион 300 тысяч человек.

25 сентября 2024 года в Киеве состоялось финальное мероприятие проекта «Навигация возвращения ветеранов: профессиональные решения для компаний» от ОО «Центр занятости Свободных людей», посвященное реинтеграции ветеранов в компанию.

Проект «Навигация возвращения ветеранов» является частью масштабного ветеранского направления организации — «Воину — достойный труд». Он реализовывался в течение 9 месяцев (январь-сентябрь 2024 года) в четырех регионах: Черниговской, Харьковской, Сумской и Киевской областях.

За это время более 290 компаний присоединились к проекту, а 10 получили дополнительную поддержку в разработке программ для ветеранов. В рамках мероприятия было проведено 83 обучающих события для коллективов компаний и организована Лаборатория кейсов с работодателями, которую посетили 147 участников.

Евтушенко Виктор, менеджер по организационному развитию НАК Нафтогаз Украины поделился опытом, а также рассказал о новой модели оказания помощи ветеранам, разработанной при участии в проекте: «Первый круг поддержки — это координаторы, отвечающие за обратную связь, первичную психологическую поддержку и создание здоровой атмосферы в коллективе. Второй круг — внутренний центр экспертизы, который занимается определением потребностей защитников и защитниц и разработкой программ адаптации. Третий круг — партнерская сеть, предоставляющая специализированные услуги, обеспечивающая обучение и обмен опытом.»

Андросова Елена, руководитель отдела по работе с людьми компании «Омега» акцентировала внимание на главных инсайтах, которые получила компания при участии в проекте: «Для нас путь ветерана начинается с мобилизации, если мы говорим о наших сотрудниках. Когда человека мобилизуют, с ним связывается HR-менеджер, чтобы провести опрос: все ли у человека есть, как он себя чувствует или что-то нужно.

Это делается для того, чтобы проинформировать человека, что компания поддерживает тех, кто находится в ВСУ. Ведь не все, даже те, кто уже служит, знают, что они могут обратиться в компанию за помощью: запчастями, деньгами или открыть сбор на что-то дорогое".

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