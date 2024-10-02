Шмыгаль анонсировал запуск приложения «Ветеран+» — Finance.ua

Шмыгаль анонсировал запуск приложения «Ветеран+» Сегодня 09:14

Шмыгаль анонсировал запуск приложения «Ветеран+»

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в скором времени заработает приложение «Ветеран+».

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

«Еще один важный аспект — это искоренение бюрократических проволочек благодаря цифровизации. Уже заработали приложения „Армия+“ и „Резерв+“, а вскоре заработает „Ветеран+“. Одновременно с этим реализуем новую ветеранскую политику», — сказал Шмыгаль.

По его словам, это новые услуги и цифровые сервисы для ветеранов, максимальное упрощение процедур.

«Это поддержка ветеранского бизнеса и создание условий для обучения новым профессиям с последующим трудоустройством. Это лечение и реабилитация. Ставка на современные реабилитационные центры, которые будут работать по лучшим мировым стандартам», — добавил премьер.

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров анонсировал запуск приложения «Ветеран+» — сервис для предоставления государственных услуг ветеранам, который разрабатывается с учетом лучшего международного опыта. «Наш следующий шаг вместе с другими правительственными министерствами — это приложение „Ветеран+“ — сервис по предоставлению государством услуг ветерану. Он уже в работе. Мы применяем здесь лучший международный опыт», — отметил он.

УНН По материалам:

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