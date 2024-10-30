Экономическое бронирование: как сохранить бизнес — опрос Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Экономическое бронирование: как сохранить бизнес — опрос

Вопросы экономического бронирования во время войны вызывают активные дискуссии в обществе. С одной стороны, мобилизация критически важна для защиты государства. С другой стороны, экономика нуждается в стабильности для поддержания обороноспособности и обеспечения благосостояния населения.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 11 331 «О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики».

Документ предлагает новую концепцию — экономическое бронирование. Это позволит защитить некоторых военнообязанных от мобилизации, чтобы они продолжали работать на предприятиях, имеющих стратегическое значение для экономики.

Компания Freelancehunt в октябре 2024 провела опрос среди украинских фрилансеров, в котором приняли участие 350 респондентов в возрасте 18−60 лет.

Результаты показали, что большинство поддерживают идею экономического бронирования во время войны.

Так, 43% полностью поддерживают эту инициативу, а еще 20% скорее поддерживают.

Против выступают 15,7% респондентов, а 7,7% скорее не поддерживают. Нейтрально относятся к вопросу 4,3% опрошенных. 9,12% предложили свой вариант ответа.

Фрилансеры поддерживают идею с оговорками

Согласно опросу Info Sapiens для программы «Новый отсчет», 48% украинцев негативно относятся к идее экономического бронирования от мобилизации за деньги, а 38% поддерживают такую ​​идею.

В то же время 26% опрошенных считают сумму 20 тысяч гривен в месяц за бронирование слишком большой, а 34% убеждены, что никакие деньги не должны быть причиной для бронирования.

Большинство фрилансеров (63,53%) считают, что экономическое бронирование должно быть доступным для всех бизнесов, но при отсутствии злоупотреблений. Большая часть фрилансеров (55,44%) склоняется к поддержанию смешанной модели бронирования, сочетающей уплату военного сбора и определенный зарплатный уровень, особенно для физических лиц-предпринимателей.

Мнения фрилансеров относительно экономического бронирования разошлись. Вот некоторые из них:

«Бронирование должно быть доступно всем, а не только „избранным“ и тем, кто зарабатывает более 100К в месяц».

«Экономическое бронирование действительно нужно, но оно должно быть прозрачным. Люди должны знать, куда идут средства. А военные должны видеть, на что они тратятся».

«Я считаю, что защита Украины как государства — обязанность каждого украинца, независимо от финансового статуса. Кого-то могут призвать раньше, кого-то позже. Экономически забронированное лицо может умереть по дороге на работу. Но вопрос, где оно принесет больше пользы обществу. В армии можно использовать свои умения. Лучше бы реформировали военную сферу так, чтобы люди не считали военную службу чем-то постыдным и не продолжали находить пути избегания службы».

«Экономическое бронирование важно, но при строгом регулировании, прозрачности и направленности на сохранение критических секторов экономики».

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров принял протокольное решение о частичном возобновлении процедуры бронирования военнообязанных работников. «Работники, получившие статус забронированных до 31 мая 2024 года, смогут беспрепятственно продлить срок бронирования на аналогичный срок», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился бронированием 1,5 миллиона человек. Поэтому правительство до 15 ноября 2024 г. приостановило действие некоторых положений по определению критически важных предприятий;

Кабинет Министров изменил порядок определения критически важных предприятий, разрешив проверять их на соответствие установленным критериям.

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