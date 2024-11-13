Украина и Финляндия подписали соглашение на 50 млн евро для проектов восстановления — Finance.ua
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Украина и Финляндия подписали соглашение на 50 млн евро для проектов восстановления

Казна и Политика
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Министр финансов Сергей Марченко и глава внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио подписали Рамочное соглашение относительно проектов, финансируемых по программе Финско-украинского инвестиционного фонда. В рамках соглашения на 2025 год запланировано предоставление кредитов на сумму до 50 млн евро.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Грантовая составляющая проекта составит не менее 35% от общей стоимости, что позволит обеспечить льготные условия финансирования.
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Прямая бюджетная поддержка Финляндии с февраля 2022 года составляет более 36 млн долларов США грантового финансирования. По данным Кильского института исследования мировой экономики, Финляндия является пятым крупнейшим донором военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине по доле от ВВП страны — около 2,5 млрд евро или 0,9% от ВВП.
При подписании стороны также обсудили нынешние программы развития и поддержки восстановления Украины при содействии Финляндии.
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В частности, Марченко отметил важность сотрудничества стран-доноров Украины в рамках Украинской платформы доноров. Во время девятого заседания руководящего комитета Финляндия присоединилась к Платформе в качестве наблюдателя.
Министр Вилле Тавио отметил, что основными отраслями для инвестиций и восстановления, к которым планирует привлекаться финская сторона, являются энергетика, образование, инфраструктура, а также цифровые технологии и сельское хозяйство.
По материалам:
Finance.ua
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