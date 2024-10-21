Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине — Finance.ua

Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ближайшие месяцы его страна предоставит Украине новый пакет помощи для прохождения зимы.

Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Хельсинки.

«Я был рад сказать премьер-министру Шмыгалю, что мы сможем отправить 11-й пакет помощи на зиму в ближайшие месяцы», — сказал Орпо.

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По словам финского премьера, пакет будет включать в себя генераторы, трансформаторы, горелки, контейнеры для обогрева, кабели, реле и рабочие машины.

Он выразил благодарность финскому частному сектору за пожертвования и постоянную поддержку Украины.

Напомним, в сентябре стало известно, что Конфедерация финской промышленности приступила к сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для помощи Украине.

Європейська правда По материалам:

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