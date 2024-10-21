Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине — Finance.ua
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Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине

Казна и Политика
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Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине
Премьер Финляндии анонсировал зимний пакет помощи Украине
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в ближайшие месяцы его страна предоставит Украине новый пакет помощи для прохождения зимы.
Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Хельсинки.
«Я был рад сказать премьер-министру Шмыгалю, что мы сможем отправить 11-й пакет помощи на зиму в ближайшие месяцы», — сказал Орпо.
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По словам финского премьера, пакет будет включать в себя генераторы, трансформаторы, горелки, контейнеры для обогрева, кабели, реле и рабочие машины.
Он выразил благодарность финскому частному сектору за пожертвования и постоянную поддержку Украины.
Напомним, в сентябре стало известно, что Конфедерация финской промышленности приступила к сбору пожертвований на энергетическое оборудование и технику для помощи Украине.
По материалам:
Європейська правда
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