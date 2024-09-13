Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов — Finance.ua

Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов Сегодня 16:35

Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов

Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Это уже 25-я поставка военной техники от Финляндии.

«Финляндия предоставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял этот вопрос по предложению правительства 13 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.

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Стоимость нового пакета оборудования составляет примерно €118 миллионов, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, составила €2,3 миллиарда.

«Военная ситуация в Украине остается серьезной. Финляндия, как и обещала, продолжит предоставлять материальную помощь. Наше послание партнерам — не сдаваться», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрывают из соображений безопасности.

Напомним, в конце сентября завершится «срок действия финансирования» помощи Украине в размере почти 6 миллиардов долларов США. Деньги просто «сгорят», если Конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих собственных запасов в Украину.

Укрінформ По материалам:

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