Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов — Finance.ua
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Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов

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Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов
Финляндия объявила о новом пакете помощи Украине на €118 миллионов
Президент Финляндии Александр Стубб принял решение о поставке дополнительного оборонного оборудования Украине по предложению правительства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
Это уже 25-я поставка военной техники от Финляндии.
«Финляндия предоставит Украине больше военной техники. Президент Республики принял этот вопрос по предложению правительства 13 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
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Стоимость нового пакета оборудования составляет примерно €118 миллионов, а общая сумма военной помощи, предоставленной Финляндией с начала войны, составила €2,3 миллиарда.
«Военная ситуация в Украине остается серьезной. Финляндия, как и обещала, продолжит предоставлять материальную помощь. Наше послание партнерам — не сдаваться», — заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.
Подробности о содержании, сроках и способах доставки помощи не раскрывают из соображений безопасности.
Напомним, в конце сентября завершится «срок действия финансирования» помощи Украине в размере почти 6 миллиардов долларов США. Деньги просто «сгорят», если Конгресс не примет решение о расширении полномочий Пентагона по отправке оружия из своих собственных запасов в Украину.
По материалам:
Укрінформ
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