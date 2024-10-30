В Финляндии арестовали около 40 объектов, принадлежащих рф — Finance.ua

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В Финляндии арестовали около 40 объектов, принадлежащих рф

Мир
20
В Финляндии арестовали около 40 объектов, принадлежащих рф
В Финляндии арестовали около 40 объектов, принадлежащих рф
В Финляндии арестовали российское имущество на десятки миллионов евро — недвижимость и акции, принадлежащие российскому государству.
Об этом сообщает Yle.
По списку службы судебных приставов, с которым ознакомился медиаресурс, арестованных объектов около сорока, их общая стоимость превышает 35 млн евро.
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Среди них — российский центр науки и культуры в Хельсинки, приморский пляжный участок для отдыха дипломатов, квартиры в разных городах Финляндии и прочее. К примеру, в городе Турку арестованы четыре квартиры в центральной части города. Руководитель международного департамента Мика Акканен сказал, что в городе не знали, как использовались эти квартиры.
Вчера газета Helsingin Sanomat сообщила, что принадлежащая российскому государству недвижимость стала изыматься по всей Финляндии. Решение об аресте означает, что недвижимость нельзя продать или передать.
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Действия Службы судебных приставов связаны с решением международного арбитражного суда в Гааге, вынесенным в апреле 2023 года. Тогда же суд обязал россию выплатить украинской энергетической компании «Нафтогаз» более пяти миллиардов евро в качестве компенсации за ущерб, нанесенный оккупацией Крыма.
Напомним, окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК «Нафтогаз Украины» и еще пяти компаний Группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие россии на территории Финляндии.
По материалам:
Укрінформ
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