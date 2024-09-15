Финляндия уменьшает расходы на интеграцию иммигрантов — Finance.ua

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Финляндия уменьшает расходы на интеграцию иммигрантов

Мир
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Финляндия уменьшает расходы на интеграцию иммигрантов
Финляндия уменьшает расходы на интеграцию иммигрантов
Правительство Финляндии приняло решение в следующем году сократить средства, выделяемые на интеграцию иммигрантов.
Об этом сообщает Yle.
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«В ходе бюджетных переговоров компенсации, выплачиваемые муниципалитетам и регионам благосостояния, было решено урезать примерно на 60 млн евро», — говорится в сообщении.
В то же время с начала следующего года вступает в силу реформа, возлагающая ответственность за интеграцию иммигрантов в основном на муниципалитеты.
Как отмечает издание, муниципальные власти обеспокоены ситуацией.
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«Сама идея о дополнительных стимулах к трудоустройству хороша, но идея о том, что сокращение финансирования и услуг может повысить занятость, — противоречива. Мы не можем оставлять людей без услуг и ожидать, что они изучают финский язык дома перед зеркалом. В Финляндии до сих пор очень сложно найти работу без знания финского или шведского языков», — отметил директор по миграции города Хельсинки Глен Гассен.

Сокращение срока начисления выплат

Также, согласно решению правительства, сократится время, в течение которого государство выплачивает компенсации муниципалитетам.
Относительно беженцев, приехавших в Финляндию по квоте ООН, время выплаты компенсаций сократится с четырех до трех лет, а для всех остальных групп, в том числе для украинцев, — с трех до двух.
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В Союзе муниципалитетов опасаются, что это может негативно повлиять на желание местных властей принимать беженцев, добавляет Yle, напоминая, что в прошлом году по квоте в Финляндию приехали 1050 беженцев, в этом году — 500.

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По материалам:
Укрінформ
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