Финляндия пожертвовала €2 млн украинским пенсионерам — Finance.ua

Финляндия пожертвовала €2 млн украинским пенсионерам Сегодня 17:14

Финляндия пожертвовала €2 млн украинским пенсионерам

Правительство Финляндии предоставило 2 миллиона евро Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП), эти средства используют для предоставления денежной помощи пенсионерам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий.

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Программа дополнительной денежной помощи ВПП, запущенная в августе 2023 года, направлена ​​на поддержку пенсионеров с низкими пенсиями, проживающих в зонах активных или возможных боевых действий (по определенному государством перечню). С августа 2023 г. более 360 000 пенсионеров получили выплаты по этой программе.

Благодаря вкладам Финляндии и других доноров, ВПП продолжает эту программу до конца 2024 года.

Всего с февраля 2022 года Финляндия выделила 11 миллионов евро для поддержки гуманитарных операций ВПП в Украине. Из этих средств 1 миллион евро был использован для поддержки совместной программы ВПП и ФАО по разминированию сельскохозяйственных земель, призванной помогать семьям в селах и малым фермерам безопасно возобновлять производство продовольствия в Харьковском регионе. Остальные 8 миллионов евро были использованы для оказания продовольственной помощи общинам вблизи линии фронта и денежной помощи наиболее уязвимым слоям населения по всей стране.

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«Предоставляя средства для многоцелевого использования, Финляндия демонстрирует свою приверженность принципам гуманитарной помощи, позволяя нам поддерживать украинцев, которые больше всего в этом нуждаются, начинать новые инициативы и покрывать дефициты финансирования», — сказал Ричард Раган, Директор WFP в Украине.

«Мы глубоко благодарны правительству Финляндии за постоянную поддержку наших гуманитарных программ и народа Украины».

Денежная помощь является одним из многих способов, которыми ВПП поддерживает украинцев, пострадавших от войны. WFP также распределяет продуктовые наборы в районах, близких к линии фронта, где еда труднодоступная или очень дорогая, поддерживает правительственную программу школьного питания, а также способствует безопасному разминированию сельскохозяйственных земель в Харьковском регионе, чтобы помочь фермерам и производителям продовольствия возобновить работу.

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ВПП также зафрахтовала 25 судов для экспорта украинского зерна через Черноморскую зерновую инициативу и инициативу «Зерно из Украины».

Справка Finance.ua:

Миграционное ведомство Финляндии Migri летом и осенью планирует сократить количество мест для размещения новых беженцев. Также будут закрыты некоторые центры приема. Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на миграционное ведомство Migri. Ведомство уменьшает количество приемных мест, поскольку количество претендентов на временную защиту и убежище в Финляндии сократилось.

По данным финского МВД, Финляндия после полномасштабного вторжения приютила более 65 тыс. беженцев из Украины.

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