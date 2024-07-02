Финляндия сокращает количество приютов для беженцев — Finance.ua

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Финляндия сокращает количество приютов для беженцев

Личные финансы
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Финляндия сокращает количество приютов для беженцев
Финляндия сокращает количество приютов для беженцев
Миграционное ведомство Финляндии Migri летом и осенью планирует сократить количество мест для размещения новых беженцев. Также будут закрыты некоторые центры приема.
Об этом пишет финское издание Yle со ссылкой на миграционное ведомство Migri.

В чем причины

Ведомство уменьшает количество приемных мест, поскольку количество претендентов на временную защиту и убежище в Финляндии сократилось.
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Также уменьшилась потребность в размещении, поскольку многие из получивших статус временной защиты из центров приема переехали в муниципальное жилье.

Сколько беженцев из Украины находится в Финляндии

Миграционное ведомство регулирует количество мест для размещения просителей убежища для того, чтобы оно соответствовало текущей ситуации.
По данным финского МВД, Финляндия после полномасштабного вторжения приютила более 65 тыс. беженцев из Украины.
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Напомним, Ирландия снова рассматривает возможность уменьшения выплат. Власти уже обсуждают новое сокращение социальной помощи для украинцев. Однако эту идею критикует Партия зеленых, которая указывает на рост выезда украинцев из Ирландии.
В Германии планируют создать национальную платежную карту для беженцев, чтобы получать на нее социальные выплаты. Такое нововведение будет введено для ограничения использования наличных мигрантами.

Бесплатное жилье для украинцев в странах Европы 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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