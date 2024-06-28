Финляндия отправит новый пакет военной помощи для Украины — Finance.ua

Финляндия отправит новый пакет военной помощи для Украины
Финляндия объявила о передаче Украине уже 24-го пакета военной помощи — решение принял президент Александер Стубб по предложению правительства.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.
По оценкам, замена вошедших в эту партию средств обойдется Финляндии примерно в 159 миллионов евро.
Общая стоимость оборонного оборудования, поставленного Финляндией в Украине, составляет 2,2 миллиарда евро.
«Финляндия полностью поддерживает Украину в ее борьбе против неоправданной агрессии россии. Речь идет не только об Украине, но и о праве всех свободных народов на достойное существование. Мы, финны, по собственной истории знаем, насколько важен этот вопрос», — заявил министр обороны Антти Хяккянен.
По оперативным соображениям и в целях обеспечения безопасного предоставления помощи точное содержание, способы и сроки предоставления пакета не разглашаются.
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