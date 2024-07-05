Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября — Finance.ua
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Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября

Мир
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Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября
Финляндия ужесточит правила въезда в страну с 1 сентября
Финляндия ужесточит ряд правовых норм, касающихся въезда в страну. Они начнут действовать с 1 сентября
Об этом сообщает правительство Финляндии.
Отмечается, что закон об иностранцах будет определять каждую ситуацию, в которой необходимо отказать в выдаче вида на жительство, включая предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальную работу в Финляндии и брак по расчету.
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Кроме того, будет существенно ужесточен порядок получения вида на жительство для лиц, ищущих убежища, в частности подтверждения их личности. Беженцы не могут изменить правовые основания для пребывания в стране, например, устроившись на работу. Также к информации об отказе во въезде в информационной системе Шенгена будут добавлены биометрические данные.
Изменения входили в правительственную программу премьер-министра Петтери Орпо для усиления иммиграционной политики. Президент Финляндии Александр Стубб формально утвердит эти положения 5 июля.

Конфискация имущества россиян в Финляндии

Ранее министр юстиции Финляндии Лина Мэри выразила поддержку идее конфискации имущества у россиян. Она заявила, что правительство намерено упростить процесс конфискации квартир, принадлежащих россиянам. Решение этого вопроса планируется в середине 2024 года.
А уже в июне этого года стало известно, что правительство Финляндии изменит свое законодательство для того, чтобы конфисковать квартиры у россиян, которые не платят взносы. Завтра президент подпишет изменения в закон.
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По материалам:
РБК-Україна
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