Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране — Finance.ua

Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране Сегодня 19:45 — Мир

Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране

В понедельник, 2 сентября, министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что финское правительство предложило запретить большинству российских граждан покупать недвижимость в стране с целью защиты национальной безопасности.

Об этом сообщает Reuters

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Согласно предложению, запрет на покупку недвижимости не будет распространяться на лиц с двойным гражданством и россиян, постоянно проживающих в Финляндии или других странах Европейского Союза, и подлежит экспертным консультациям перед последующим голосованием в парламенте.

«Эти правила направлены на предотвращение возможных враждебных влияний на Финляндию», — заявил он.

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По словам Хакканена, Финляндия уже отслеживает около 3,5 тысячи объектов недвижимости в стране, связанных с российскими владельцами.

В издании отметили, что в течение определенного времени Хельсинки пытается ограничить приобретение российскими гражданами недвижимости вблизи стратегических объектов, опираясь на существующие правила, заблокировав три соглашения в октябре прошлого года и еще три — в январе этого года.

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