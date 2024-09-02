Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране — Finance.ua
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Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Мир
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Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране
Правительство Финляндии предложило запретить россиянам покупать недвижимость в стране
В понедельник, 2 сентября, министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что финское правительство предложило запретить большинству российских граждан покупать недвижимость в стране с целью защиты национальной безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
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Согласно предложению, запрет на покупку недвижимости не будет распространяться на лиц с двойным гражданством и россиян, постоянно проживающих в Финляндии или других странах Европейского Союза, и подлежит экспертным консультациям перед последующим голосованием в парламенте.
«Эти правила направлены на предотвращение возможных враждебных влияний на Финляндию», — заявил он.
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По словам Хакканена, Финляндия уже отслеживает около 3,5 тысячи объектов недвижимости в стране, связанных с российскими владельцами.
В издании отметили, что в течение определенного времени Хельсинки пытается ограничить приобретение российскими гражданами недвижимости вблизи стратегических объектов, опираясь на существующие правила, заблокировав три соглашения в октябре прошлого года и еще три — в январе этого года.
По материалам:
Espreso.tv
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