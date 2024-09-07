Финляндия увеличивает налог на добавленную стоимость — Finance.ua

Финляндия увеличивает налог на добавленную стоимость Сегодня 23:19 — Мир

Финляндия увеличивает налог на добавленную стоимость, Фото: kr.tax.gov.ua

С 1 сентября власти Финляндии повышают налог на добавленную стоимость — он вырастет с 24% до 25,5%.

Об этом сообщает Yle.

Отмечается, что нововведение может повлечь за собой проблемы для бизнеса.

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«Согласно опросу предпринимателей, повышение налога повлечет за собой трудности более чем у половины малых и средних предприятий. Каждый пятый бизнесмен считает, что повышение НДС приведет к снижению прибыли», — говорится в сообщении.

По оценке главного экономиста ассоциации «Предприниматели Финляндии» Юхана Бротеруса, примерно каждый второй предприниматель намерен поднять цены.

«В то же время другая половина не собирается так поступать. То есть, если это не отразится на цене товаров, не потребитель будет платить разницу, а предприниматель из собственного кармана и дохода», — пояснил он.

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Издание указывает, что причиной повышения НДС является желание властей Финляндии сбалансировать государственные финансы. Ожидается, что это принесет государству около 1 млрд евро налоговых поступлений.

Укрінформ По материалам:

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