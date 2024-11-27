Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка — Finance.ua

Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка Сегодня 12:02

Украина получила $4,8 миллиарда от Всемирного банка

Сегодня Украина получила от Всемирного банка кредит в $4,8 млрд. Это стало возможным благодаря гранту США в размере $1,6 млрд и средств от других партнеров по развитию.

Куда пойдут деньги

Кредит в размере $4,8 млрд будет направлен, в частности, на покрытие основных социальных и гуманитарных расходов, таких как заработная плата работников здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и других поставщиков критически важных государственных услуг.

Правительство США направило финансирование через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Государственным департаментом США.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки Украины в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления.

По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже почти 50 млрд долларов.

«Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, финансирующим помощь в рамках проекта PEACE», — добавил он.

Проект PEACE

Программа PEACE, созданная Всемирным банком, направлена ​​на финансирование социальных и бюджетных потребностей страны. Она обеспечивает средства для выплат пенсий пожилым людям, помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), зарплат педагогам и сотрудникам аварийно-спасательных служб. Для обеспечения прозрачности и эффективности использования средств банк внедрил систему тщательного мониторинга, которая предотвращает коррупцию и контролирует расходы.

Справка Finance.ua:

Сумма внешнего бюджетного финансирования, которое получила Украина с начала полномасштабного вторжения россии. По состоянию на 13 ноября бюджетная помощь от партнеров, привлеченная с начала, войны, составляет 100,8 млрд долл. По источникам финансирования:

ЕС — $40,54 млрд;

США — $28,18 млрд;

МВФ — $11,36 млрд;

Япония — $6,34 млрд;

Канада — $5,41 млрд;

Великобритания — $2,55 млрд;

Всемирный банк — $2,06 млрд;

Германия — $1,69 млрд;

другие партнеры — $4,35 млрд.

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