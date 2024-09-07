Итоги 24-го заседания «Рамштайна»: что получит Украина (инфографика) — Finance.ua

Итоги 24-го заседания «Рамштайна»: что получит Украина (инфографика) Сегодня 16:37 — Казна и Политика

Итоги 24-го заседания «Рамштайна»: что получит Украина (инфографика)

Есть большой интерес со стороны партнеров и союзников инвестировать, финансировать и сотрудничать для усиления украинской оборонной промышленности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«С рядом стран уже в активной коммуникации относительно возможностей финансирования нашего, украинского оружия, ракет, дронов», — говорится в сообщении.

По его словам, это открывает новые возможности совместного развития оборонного потенциала. И что самое важное — усиливает наш фронт.

Умеров подчеркнул, что украинские дальнобойные дроны уже демонстрируют свою эффективность, что отмечают и союзники страны.

Какую помощь получила или получит наша страна по результатам 24-го заседания в формате Рамштайн:

США объявили о выделении очередного пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. В него войдут критически важное вооружение и оборудование, боевые машины M 2 Bradley и ракеты Himars;

Bradley и ракеты Himars; Канада предоставит большую партию двигателей для неуправляемых авиационных ракет и 1300 боеголовок, что значительно усилит возможности Украины в воздушных операциях. Кроме того, новый пакет помощи включает тысячи пулеметов и пистолетов, элементы военной техники и полсотни скорых, что поможет обеспечить медицинские потребности на поле боя; также страна взяла на себя важную роль в обучении украинских пилотов для полетов на F-16 в рамках программы Flit. На 5-летний срок подготовки пилотов и технического состава правительство выделит 389 миллионов долларов;

Великобритания передаст 650 легких многоцелевых ракет (LMM) на сумму 162 млн фунтов, что значительно укрепит возможности в противовоздушной обороне;

Нидерланды предоставят ракеты класса воздух-воздух и вспомогательные материалы для самолетов F-16 на сумму 80 миллионов евро. Эта помощь позволит существенно усилить обороноспособность военно-воздушных сил;

Швеция присоединилась к коалиции по разминированию, подписав Меморандум о взаимопонимании и обязавшись внести 5 миллионов евро в Фонд Коалиции для поддержки усилий по разминированию территорий;

Испания отправит батарею зенитно-ракетного комплекса HAWK, включающую 6 пусковых установок;

подписание Положения коалиции морских способностей (КМС). Лидерство делят здесь Великобритания и Норвегия.

«В этом году Украина делает особый акцент на „морской обороне“. Мы уже отвергли вражеские российские корабли от берегов крымского полуострова. Вместе с союзниками продолжаем воплощать „Стратегию морской безопасности“. Укрепляем позиции на всех фронтах благодаря международной поддержке и героизму наших военных. Вместе приближаем. мир и безопасность в Европе», — подытожил Умеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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