Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов — Finance.ua

Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов, freepik

В пятницу, 10 января, в госбюджет поступило 3 млрд евро. ЕС впервые направил средства Украине, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов рф.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд евро от Европейского Союза. Эти средства — частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.

Напомним, что ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии. Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца 2025 года.

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Замороженные активы центрального банка россии в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

Куда направят средства

«Данные денежные средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру. Это необходимая и своевременная инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины, нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте и социальной сфере. Благодарен партнерам из ЕС за реализацию механизма, который заставляет россию платить за ущерб, который она наносит Украине», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен добавила , что спустя почти три года после начала полномасштабной войны Украина может «продолжать рассчитывать на своих друзей и партнеров».

Almost 3 years into Russia’s war of aggression, Ukraine can keep counting on its friends and partners.



Today, we deliver €3 billion to Ukraine, the 1st payment of the EU part of the G7 loan.



Giving Ukraine the financial power to continue fighting for its freedom – and prevail. pic.twitter.com/W9l7K1kfiV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 10, 2025

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