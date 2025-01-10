Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов

Казна и Политика
1
Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов
Украина получила от ЕС первые три миллиарда евро от российских замороженных активов, freepik
В пятницу, 10 января, в госбюджет поступило 3 млрд евро. ЕС впервые направил средства Украине, которые будут обеспечены доходами от замороженных активов рф.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Читайте также
«Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 3 млрд евро от Европейского Союза. Эти средства — частью вклада ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)», — говорится в сообщении.
Напомним, что ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов США, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов россии. Взнос ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).
Ожидается, что средства от Европейского Союза будут поступать по частям до конца 2025 года.
Читайте также
Замороженные активы центрального банка россии в ЕС достигают 210 млрд евро и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире по официальным данным ЕС. В зависимости от уровня процентных ставок доходы от этих активов оцениваются в 2,5−3 млрд евро в год.

Куда направят средства

«Данные денежные средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру. Это необходимая и своевременная инвестиция в поддержку финансовой стабильности Украины, нашей способности эффективно противостоять врагу на фронте и социальной сфере. Благодарен партнерам из ЕС за реализацию механизма, который заставляет россию платить за ущерб, который она наносит Украине», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен добавила, что спустя почти три года после начала полномасштабной войны Украина может «продолжать рассчитывать на своих друзей и партнеров».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.