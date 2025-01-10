На «Рамштайне» договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 миллиарда — Зеленский Сегодня 12:39 — Казна и Политика

На «Рамштайне» договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 миллиарда — Зеленский

Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которое состоялось 9 января, были достигнуты договоренности о дополнительных пакетах поддержки на 2 миллиарда долларов.

Об этом Владимир Зеленский сказал журналистам в Италии, комментируя итоги заседания.

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«Хочу поблагодарить всех партнеров, всех министров обороны — это 50 стран плюс. У нас сегодня была очень хорошая встреча и очень хороший результат. Дополнительные пакеты на 2 миллиарда долларов для поддержки Украины, плюс, что очень важно, восемь коалиций способностей. Это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции», — рассказал президент.

По его словам, все это, безусловно, усиливает Украину.

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«Я очень рад, что сразу подключилось такое количество стран. Они будут с нами. Утверждена стратегия на 2025 год+. Мы понимаем, что наша армия будет усилена всем этим оружием, всеми этими пакетами», — отметил Зеленский.

Он также сообщил, что во время заседания вопрос, будет ли продлен формат «Рамштайн», не поднимался. «Так как все понимают, что следующая встреча будет в феврале, все об этом уже договорились. Для нас важна эта площадка, на которой встречается такое большое количество стран. Важно, чтобы он продолжил свою работу», — подчеркнул глава государства.

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Он добавил, что вопрос не в названии — главное, чтобы принимались важные решения для поддержки Украины.

Среди важных итогов «Рамштайна» Зеленский назвал гарантированные поставки дополнительных систем ПВО: «У нас есть подтверждение, есть поддержка. Не все 19 систем (ранее президент заявлял, что именно столько систем Patriot не хватает, чтобы полностью закрыть небо от российских ракет. — Ред.), скажу откровенно, но достаточно серьезное количество систем, которые гарантировали партнеры. Будем работать над тем, чтобы системы побыстрее доехали».

Укрінформ По материалам:

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