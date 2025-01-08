Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн — Finance.ua
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Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн

Казна и Политика
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Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн
Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн
Дефицит госбюджета Украины в декабре 2024 года существенно расширился из-за наверстования расходов, а по итогам года составил около 1,771 трлн.
Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.
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Отмечается, что годовой дефицит, по оценкам НБУ, превысил показатель 2023 года (около 1771 млрд грн), хоть и был несколько меньше, чем утвержденный в Законе (1846 млрд грн).
Как сообщается, благодаря рекордным объемам международной помощи, полученной в декабре, удалось не только наверстать финансирование расходов государственного бюджета, но и создать запас ликвидности на начало 2025 года.
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Расходы в декабре исторически были наибольшими, а темпы их роста остались существенными (около 25% г/г). В то же время по итогам года расходы выросли достаточно сдержанно (около 12% г/г).
Основными направлениями расходов оставались сферы обороны и безопасности, а также социальные программы. Также в декабре продолжалось наращивание капитальных расходов, что обусловлено прежде всего военными потребностями и выполнением ремонтных работ, а также компенсацией гражданам за поврежденное имущество.
По материалам:
Корреспондент.net
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