Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн — Finance.ua

Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн Сегодня 05:34 — Казна и Политика

Дефицит госбюджета в прошлом году достиг около 1,77 трлн

Дефицит госбюджета Украины в декабре 2024 года существенно расширился из-за наверстования расходов, а по итогам года составил около 1,771 трлн.

Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка.

Отмечается, что годовой дефицит, по оценкам НБУ, превысил показатель 2023 года (около 1771 млрд грн), хоть и был несколько меньше, чем утвержденный в Законе (1846 млрд грн).

Как сообщается, благодаря рекордным объемам международной помощи, полученной в декабре, удалось не только наверстать финансирование расходов государственного бюджета, но и создать запас ликвидности на начало 2025 года.

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Расходы в декабре исторически были наибольшими, а темпы их роста остались существенными (около 25% г/г). В то же время по итогам года расходы выросли достаточно сдержанно (около 12% г/г).

Основными направлениями расходов оставались сферы обороны и безопасности, а также социальные программы. Также в декабре продолжалось наращивание капитальных расходов, что обусловлено прежде всего военными потребностями и выполнением ремонтных работ, а также компенсацией гражданам за поврежденное имущество.

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