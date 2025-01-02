Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика) — Finance.ua

Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика) Сегодня 15:03 — Казна и Политика

Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика)

В сводный бюджет в 2024 году поступило на 5,7 млрд грн больше налогов и сборов от участников рынка топлива, чем за предыдущий год.

Об этом сообщил в Телеграме глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«С точки зрения детенизации очень интересный рынок. Здесь пройдены все стадии принятия неизбежного. Как результат поступления в бюджет составляют +5,7 млрд грн или +30%. Налоговая эффективность выросла с 0,62% в 2021 году до 1,07% в 2024 году», — написал он.

Читайте также Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов

Выросла среднемесячная заработная плата с 16,3 тыс. грн в 3 квартале 2023 г. до 22,9 тыс. грн в сентябре 2024 г. или +41%.

В декабре уже по предварительным расчетам 24 тыс. в бюджет поступило +643,3 млн грн или +22,7% год к году.

«Благодарен таким плательщикам за повышение уровня комплаенса. Конечно, еще останется вопрос к некоторым сетям, к их уплате налогов и уровню заработной платы. Однако рынок горючего 2021 года и сегодня — это разные два мира», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Украинские власти из-за войны не могут себе позволить внедрять масштабные социальные программы по борьбе с бедностью, поэтому такие инициативы как «Зимова єПідтримка» необходимы. Об этом в интервью Общественному заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

По его словам, согласно критериям Всемирного банка, до войны процент бедности в Украине был 5,5%, сейчас — 24%. «60% пенсионеров получают пенсию менее 5 тысяч грн. Безработица выросла вдвое — до более 18%. Люди обеднели и продолжают беднеть», — сказал нардеп.

С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.