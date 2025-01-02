Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика)

Казна и Политика
39
Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика)
Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика)
В сводный бюджет в 2024 году поступило на 5,7 млрд грн больше налогов и сборов от участников рынка топлива, чем за предыдущий год.
Об этом сообщил в Телеграме глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика)
«С точки зрения детенизации очень интересный рынок. Здесь пройдены все стадии принятия неизбежного. Как результат поступления в бюджет составляют +5,7 млрд грн или +30%. Налоговая эффективность выросла с 0,62% в 2021 году до 1,07% в 2024 году», — написал он.
Читайте также
Выросла среднемесячная заработная плата с 16,3 тыс. грн в 3 квартале 2023 г. до 22,9 тыс. грн в сентябре 2024 г. или +41%.
В декабре уже по предварительным расчетам 24 тыс. в бюджет поступило +643,3 млн грн или +22,7% год к году.
Гетманцев: Бюджет получил дополнительные 5,7 миллиарда благодаря детенизации рынка топлива (инфографика)
«Благодарен таким плательщикам за повышение уровня комплаенса. Конечно, еще останется вопрос к некоторым сетям, к их уплате налогов и уровню заработной платы. Однако рынок горючего 2021 года и сегодня — это разные два мира», — резюмировал он.
Место для вашей рекламы

Справка Finance.ua:

  • Украинские власти из-за войны не могут себе позволить внедрять масштабные социальные программы по борьбе с бедностью, поэтому такие инициативы как «Зимова єПідтримка» необходимы. Об этом в интервью Общественному заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
  • По его словам, согласно критериям Всемирного банка, до войны процент бедности в Украине был 5,5%, сейчас — 24%. «60% пенсионеров получают пенсию менее 5 тысяч грн. Безработица выросла вдвое — до более 18%. Люди обеднели и продолжают беднеть», — сказал нардеп.
С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.