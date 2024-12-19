Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов — Finance.ua
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Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов

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Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов
Гетманцев опроверг массовое закрытие ФЛП после повышения налогов
По информации Опендатабот, с момента подписания президентом закона о повышении налогов прекратили свою деятельность 22,5 тысячи ФЛП. В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября — в день подписания закона — зафиксировано 2332 закрытых бизнеса.

Гетманцев прокомментировал

«По поводу новости о тысячах ФЛП, которые закрылись в результате принятия ресурсного закона о финансировании армии. За 11 месяцев 2024 года количество новых плательщиков физических лиц-предпринимателей значительно пополнилось. Так, по состоянию на 01.12.2024 количество ФЛП составляет 2 076,7 тыс., из них зарегистрированных в этом году 272,9 тыс., что больше по сравнению с началом года на 83,6 тыс. человек», — написал Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
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Показатель роста вновь созданных ФЛП превышает показатель прекращенных почти на 92,0 тыс. лиц.
За последние 2 месяца количество вновь созданных ФЛП увеличилось на 7 тысяч по сравнению с прекращенными или составило 47,7 тыс. плательщиков против 40,7 тыс. прекращенных ФЛП.
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«Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. При случае благодарю реальный малый бизнес за экономический фронт и поддержку государства!» — резюмировал он.
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Справка Finance.ua:

  • Верховная Рада Украины внесла изменения в Налоговый кодекс. Повышенные налоги для физических лиц-предпринимателей будут действовать не с 1 октября 2024, а с 1 января 2025 года.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов. Он вступил в силу с 1 декабря. Закон предусматривает повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5% для всех доходов граждан.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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