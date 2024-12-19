Гетманцев: денег на программы борьбы с бедностью нет, поэтому «тысяча от Зеленского» — необходимая инициатива — Finance.ua
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Гетманцев: денег на программы борьбы с бедностью нет, поэтому «тысяча от Зеленского» — необходимая инициатива

Казна и Политика
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Гетманцев: денег на программы борьбы с бедностью нет, поэтому «тысяча от Зеленского» — необходимая инициатива
Гетманцев: денег на программы борьбы с бедностью нет, поэтому «тысяча от Зеленского» — необходимая инициатива
Украинская власть из-за войны не может себе позволить внедрять масштабные социальные программы по борьбе с бедностью, поэтому такие инициативы, как «Зимова єПідтримка» — необходимы.
Об этом в интервью Общественному заявил глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
По его словам, согласно критериям Всемирного банка до войны, процент бедности в Украине был 5,5%, сейчас — 24%.
«60% пенсионеров получают пенсию менее 5 тысяч грн. Безработица выросла вдвое — до более 18%. Люди обеднели и продолжают беднеть», — сказал нардеп.
Комментируя претензии украинцев относительно невыборочности «Зимової єПідтримки», Гетманцев отметил, что выборочность — «это сознание граждан, которые воспользуются или не воспользуются» помощью.
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«Те, кто не нуждается, могут принять для себя это решение самостоятельно. Оценку этой программе дали сами люди. Более 2,5 миллиона уже получили эти деньги. Мы не можем себе позволить в войну масштабные социальные программы по борьбе с бедностью. Поэтому эта инициатива президента удачная и необходимая. Установление критериев вызвало бы больше вопросов, чем общий принцип», — сказал он.
Гетманцев также возразил, что с открытием карты на получение «Зимової єПідтримки» все данные автоматически попадают в налоговую.
Также по его словам, никто никого не будет преследовать за обналичивание тысячи.
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«Изменение целевого назначения и обналичивание тысячи не соответствует правилам программы, но ничего в этом плохого не вижу. Преследовать за это никто не будет», — сказал нардеп.

Как оформить тысячу гривен в «Дія»

Заявку на получение средств можно подать через «Дія» в течение трех месяцев зимы — декабря, января и февраля. Выплаты поступят на карту «Национального Кешбэка».
Офлайн с 4 декабря заявление можно будет подать через «Укрпочту», а с 10 декабря — в банках-партнерах.
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Чтобы получить деньги через приложение «Дія», нужно:
  1. Установить или обновить приложение «Дія».
  2. В разделе Сервисы выбрать услугу «Национальный кешбэк», а в ней — «Зимова єПідтримка».
  3. Нажмите кнопку «Начать».
  4. Выбрать, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
  5. Если вы уже участник программы «Национальный кешбэк» и открыли специальный счет в одном из банков — в приложении предложат выбрать наличный счет или открыть новую карту.
  6. Далее следует отправить заявление на получение выплаты.
  7. Ожидайте зачисления средств в период до 10 дней.
Потратить средства можно до 31 декабря 2025 года включительно.
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С 10 декабря к программе «Зимова єПідтримка» присоединились банки-партнеры. Такой вариант подачи заявки ориентирован на людей старшего возраста, не пользующихся «Дія». А также на опекунов несовершеннолетних детей.
Чтобы получить выплату через банк, нужно предоставить пакет документов:
  1. Паспорт гражданина Украины и РНУКНП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ранее — индивидуальный налоговый номер, ИНН). Если нет РНУКНП — паспорт и с соответствующей отметкой.
  2. Свидетельство о рождении (в случае, если помощь оформляется для малолетних или несовершеннолетних лиц).
  3. Документ, подтверждающий установление опеки, попечительства или подтверждение законного представительства.
После оформления заявления будет проведена проверка. Если она пройдет успешно, банк:
  • откроет специальный счет для выплаты помощи по программе;
  • оформит банковскую карту Национальный кешбэк (виртуальную или пластиковую), куда будут зачислены денежные средства.
Информацию о зачислении средств банк сообщит через СМС или мобильное приложение. Выплата производится в течение 10 дней.
В то же время, если в системе «Дія» выявляется дублирование заявки или нарушения, то в получении выплаты будет отказано.
По материалам:
suspilne.media
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