Как за «тысячу Зеленского купить» ОВГЗ: инструкция Минфина — Finance.ua
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Как за «тысячу Зеленского купить» ОВГЗ: инструкция Минфина

Личные финансы
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Как за «тысячу Зеленского купить» ОВГЗ: инструкция Минфина
Как за «тысячу Зеленского купить» ОВГЗ: инструкция Минфина
Тысячу гривен «Зимней поддержки» можно инвестировать в военные облигации, поддержав вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ).
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
«Номинальная стоимость одной государственной облигации в гривне достигает 1000 грн. Инвестированные средства будут направлены на обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения, в том числе на расходы сектора безопасности и обороны», — говорится в сообщении.

Как получить выплату через «Дію»:

  • Установите или обновите приложение «Дія» до последней версии.
  • Авторизуйтесь в приложении «Дія».
  • В разделе Сервисы выберите «Зимову єПідтримку».
  • Ознакомьтесь с описанием программы и нажмите кнопку «Начать».
  • Выберите, для кого предназначена выплата (для себя или ребенка).
  • Выберите счет для выплаты.
  • Отправьте заявление на получение выплаты.
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Как приобрести военные облигации через приложение «Дія»:

  • В Услугах найдите военные облигации.
  • Выберите тип облигаций под названием украинских городов или территорий.
  • Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
  • Введите контактные данные и выберите карту єПідтримка, на которую получите выплаты через некоторое время.
  • Проверьте и отправьте запрос выбранному партнеру.
  • Подпишите документы на открытие счета в ценных бумагах и оплатите облигации.

Тысяча Зеленского

25 октября в вечернем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую программу поддержки. По его словам, каждому украинцу — и взрослому, и ребенку — будет выплачена 1 тыс. гривен, которые можно потратить на оплату коммунальных услуг, лекарства, транспорт, книги, культурные мероприятия. Также вырученные деньги можно будет задонатить на ВСУ.
Это не первая тысяча Зеленского, как уже успели окрестить эту программу в народе. В ноябре 2021 года с целью стимулировать население прививаться от коронавируса COVID-2019, украинцам уже было выплачено по 1 тыс. грн. Для этого использовалась карта «єПідтримка», и зачисленные на нее средства также можно было потратить на ограниченный перечень целей.
Более подробно об этом читайте в статье по ссылке ниже:

Зачем это нужно и к чему приведет

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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