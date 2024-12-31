Доходы госбюджета: поступления от налогов по темпам роста значительно опередили международную поддержку — Finance.ua

Доходы госбюджета: поступления от налогов по темпам роста значительно опередили международную поддержку
Украинский бизнес значительно увеличил отчисления налогов в бюджет страны. Так, в текущем году по сравнению с предыдущим в целом доходы бюджета выросли на 11,3%, без учета международной финансовой помощи — на 16,9%. При этом в большей степени рост обеспечивают именно поступления от налогов.
Об этом сообщил Богдан Данилишин, зав. кафедрой регионалистики Киевского национального университета им. Гетьмана, академик НАН Украины, экс-председатель Совета НБУ.
Он уточнил, что в этом году имеет место существенный рост налоговых поступлений на 36,6%, в частности:
- поступлений от налога на прибыль (в 1,8 раза);
- налогов на международную торговлю и внешние операции (на 21,3%);
- акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (на 40,3%), итого акцизные поступления составляют 13,1% налоговых поступлений;
- других неналоговых поступлений (на 37,9%).
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