Доходы госбюджета: поступления от налогов по темпам роста значительно опередили международную поддержку — Finance.ua

Доходы госбюджета: поступления от налогов по темпам роста значительно опередили международную поддержку Сегодня 21:24 — Казна и Политика

Доходы госбюджета: поступления от налогов по темпам роста значительно опередили международную поддержку

Украинский бизнес значительно увеличил отчисления налогов в бюджет страны. Так, в текущем году по сравнению с предыдущим в целом доходы бюджета выросли на 11,3%, без учета международной финансовой помощи — на 16,9%. При этом в большей степени рост обеспечивают именно поступления от налогов.

Об этом сообщил Богдан Данилишин, зав. кафедрой регионалистики Киевского национального университета им. Гетьмана, академик НАН Украины, экс-председатель Совета НБУ.

Он уточнил, что в этом году имеет место существенный рост налоговых поступлений на 36,6%, в частности:

поступлений от налога на прибыль (в 1,8 раза);

налогов на международную торговлю и внешние операции (на 21,3%);

акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (на 40,3%), итого акцизные поступления составляют 13,1% налоговых поступлений;

других неналоговых поступлений (на 37,9%).

Дзеркало Тижня По материалам:

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