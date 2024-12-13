Дефицит госбюджета: в НБУ рассказали, хватит ли внешней финпомощи в 2025 году — Finance.ua
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Дефицит госбюджета: в НБУ рассказали, хватит ли внешней финпомощи в 2025 году

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Дефицит госбюджета: в НБУ рассказали, хватит ли внешней финпомощи в 2025 году
Дефицит госбюджета: в НБУ рассказали, хватит ли внешней финпомощи в 2025 году
Национальный банк считает, что объемы международной финансовой помощи в 2025 году будут достаточны для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
В последние месяцы риски недостаточности международного финансирования в 2025 году существенно снизились благодаря прогрессу в реализации механизма кредитного сотрудничества с Украиной (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), что обеспечивает безвозвратную форму макрофинансовой помощи, а также в выделении средств по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine.
Соответственно, прогноз НБУ относительно поступлений в следующем году международной помощи на сумму свыше 38 млрд долларов остается актуальным.
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«Это финансирование, в частности, позволит НБУ поддерживать надлежащий уровень международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка», — отмечает глава НБУ Андрей Пышный.
Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
российская агрессия обуславливает риски дальнейшего снижения экономического потенциала, в частности из-за потерь людей, территорий и производств.
Основные риски, вызванные российской агрессией, остаются неизменными:
  • возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности;
  • возможно дополнительное повышение налогов, что, в зависимости от параметров, может усиливать ценовое давление;
  • дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической и портовой, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны предложения;
  • углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда.
Однако могут реализовываться и положительные сценарии, связанные, в частности, с последующим ускорением евроинтеграционных процессов и восстановительных работ в энергетике.
По словам главы НБУ, скорость возврата экономики к нормальным условиям функционирования будет зависеть от характера и продолжительности боевых действий.
По материалам:
Finance.ua
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