В Украине сегодня - новый этап послабления карантина: что разрешат

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В Украине сегодня, 5 июня, послабляются карантинные ограничения.
Соответствующее постановление № 435 от 3 июня опубликовано на Правительственном портале.
Что будет работать:
- принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;
- деятельность заведений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет), при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок;
- лицам, достигшим 60-летнего возраста, разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции;
- могут возобновить деятельность заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.
Также с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м; проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.
Кроме того, в постановлении предусмотрено возобновление международного авиасообщения с 15 июня.
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