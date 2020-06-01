В Украине сегодня - новый этап послабления карантина: что разрешат

В Украине сегодня, 5 июня, послабляются карантинные ограничения.

Соответствующее постановление № 435 от 3 июня опубликовано на Правительственном портале.

Что будет работать:

- принятие и отправление воздушных судов, выполняющих внутренние пассажирские перевозки авиационным транспортом;

- деятельность заведений питания, в частности прием посетителей в помещениях, при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий, в частности соблюдения расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет), при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок;

- лицам, достигшим 60-летнего возраста, разрешается не соблюдать обязательства по самоизоляции;

- могут возобновить деятельность заведения, предоставляющие услуги по размещению, кроме детских учреждений оздоровления и отдыха.

Также с 5 июня разрешается проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м; проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме, а также принятие решения об условной аккредитации образовательных программ без проведения или с частичным проведением аккредитационной экспертизы до 1 сентября 2020 года.

Кроме того, в постановлении предусмотрено возобновление международного авиасообщения с 15 июня.

Справка Finance.ua:

На заседании Правительства 3 июня было принято решение о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений.

Сейчас в Украине до 22 июня действует адаптивный карантин.

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