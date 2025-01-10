В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине — Finance.ua

В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине Сегодня 16:04

В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине

Потребительские цены в Украине за 11 месяцев 2024 года выросли на 10,4%, а годовая инфляция составила 11,2%. Рост цены обусловлен повышенными издержками в производстве и неурожаем некоторых культур.

Об этом говорится в Мониторинге основных событий в экономике Украины (ноябрь 2024 года) от Минэкономики.

«В целом потребительская инфляция, несмотря на ускорение ценовой динамики в ноябре, относительно невысокая как для страны, которая находится в активной фазе войны с рф на своей территории», — говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, ускорение инфляционных процессов произошло вследствие действия преимущественно внутренних факторов:

во-первых , это повышенные затраты (возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост затрат на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и дефицит доступных кредитных ресурсов),

, это повышенные затраты (возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост затрат на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и дефицит доступных кредитных ресурсов), во-вторых, это неурожай некоторых сельхозкультур.

В этих условиях влияние базовой инфляции (фундаментальное инфляционное давление) и влияние небазовой инфляции было одинаковым — за 11 месяцев вклад базовой инфляции в общую инфляцию составлял 5,2 п.п., а вклад небазовой инфляции также составлял 5,2 п.п. при росте на 12% (базовая инфляция оказывает больше влияния на общую инфляцию), добавили в Минэкономики.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 г. выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года — 11,3%.

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