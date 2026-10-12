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Бизнес назвал 8 законопроектов, которые важно принять для поддержки экономики Украины

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Европейская Бизнес Ассоциация призывает Верховную Раду сосредоточиться на принятии законодательных изменений, необходимых для экономической устойчивости Украины, стабильной работы компаний и продолжении международной финансовой поддержки. Бизнес-сообщество определило восемь приоритетных законопроектов, касающихся акцизов, налогообложения международных посылок, таможенного регулирования, платежей, пользования недрами, агропродовольственного сектора, виртуальных активов и земельных отношений.
Об этом сообщается на сайте ЕБА.

Почему бизнес призывает ускорить принятие законопроектов

Усиление российских обстрелов, дефицит кадров, перебои с электроснабжением и логистикой и другие вызовы военного времени усложняют операционную деятельность компаний. Это влияет на способность платить налоги, сохранять рабочие места и продолжать социальные инвестиции.
В то же время устойчивость бизнеса зависит от макроэкономической и макрофинансовой стабильности страны, которую в значительной мере поддерживает международная помощь.
Поэтому, по мнению представителей бизнес-сообщества, Украине важно сосредоточиться на выполнении обязательств перед международными партнерами и принятии актуальных законодательных и регуляторных изменений, в том числе необходимых для непрерывного поступления международной финансовой поддержки.
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Эксперты ЕБА подготовили перечень из восьми приоритетных законопроектов, принятие которых, по оценке ассоциации, будет способствовать макроэкономической стабильности, улучшению бизнес-среды и укреплению экономической устойчивости Украины.

Какие законопроекты бизнес считает приоритетными

1. Отсрочка запуска еАкциза

Законопроект № 15532.
Бизнес призывает отсрочить полноценный запуск новой системы еАкциз, чтобы обеспечить ее надлежащую техническую и операционную готовность и предоставить участникам рынка достаточно времени для тестирования системы.

2. Отмена НДС-льготы на международные почтовые и экспресс-отправления

Законопроекты № 15460 и № 16051−1.
Отмена НДС-льготы для международных почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро является вопросом экономической справедливости и добросовестной конкуренции, а также выполнением обязательств Украины по приближению налогового и таможенного законодательства к законодательству ЕС.

3. Принятие нового Таможенного кодекса Украины

Законопроект № 15450.
Принятие нового Таможенного кодекса важно для выполнения евроинтеграционных обязательств Украины и постепенной адаптации бизнеса к новым таможенным процедурам и правилам ЕС.

4. Присоединение Украины к единой зоне платежей в евро SEPA

Законопроект № 14327-д.
Бизнес поддерживает гармонизацию национального законодательства с европейским в сфере предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и обеспечения прозрачности финансовой системы. В то же время, важно обеспечить институциональную способность и баланс между эффективным финансовым мониторингом и защитой прав, интересов и финансовой конфиденциальности граждан и бизнеса.

5. Совершенствование правил пользования недрами

Законопроект № 15454.
Бизнес призывает усовершенствовать механизмы предоставления и реализации права на использование недр путем проведения аукционов. Последовательное усовершенствование законодательства, повышение прозрачности процедур и обеспечение предполагаемых условий ведения деятельности будут способствовать привлечению инвестиций в добывающую отрасль, развитию ресурсного потенциала Украины и укреплению ее экономической устойчивости.

6. Совершенствование государственного регулирования в агропродовольственном секторе

Законопроект № 15058-д.
Для бизнеса важно продление переходных периодов в области здоровья животных, что позволит компаниям должным образом подготовиться к новым требованиям и обеспечить постепенный переход к обновленным правилам.

7. Регулирование оборота виртуальных активов в Украине

Законопроект № 10225-д.
Законопроект позволит создать правовую основу для регулирования оборота виртуальных активов в Украине, а также внедрить механизмы налогообложения операций с виртуальными активами, в частности прибыли от их продажи.

8. Либерализация земельных отношений

Законопроект № 14087.
Принятие законопроекта позволит устранить правовую неопределенность сохранения прав на земельные участки несельскохозяйственного назначения для украинских компаний с долей иностранных инвестиций. Это создаст надежные гарантии защиты имущественных прав инвесторов, снизит риски земельных споров и будет способствовать непрерывному функционированию критической и цифровой инфраструктуры в условиях военного положения.
По материалам:
Finance.ua
ЗаконопроектыБизнес
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