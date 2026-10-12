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Тысячные купюры: грозит ли Украине гиперинфляция

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Банкнота 2 тысячи гривен
Банкнота 2 тысячи гривен
В Украине возникла потребность в банкнотах большего номинала, ведь растут номинальные объемы экономики и зарплаты. Именно этим в Нацбанке объясняют введение купюры номиналом в 2 000 гривен. В то же время, появление новых банкнот не означает, что страна движется к гиперинфляции, как это происходило в 1990-х годах.
Следует ли ожидать купюру в 5 000 гривен и насколько оправданы опасения украинцев, рассказал заместитель председателя Нацбанка Владимир Лепушинский.

Планирует ли Нацбанк выпускать купюру 5000 гривен

Появление банкноты номиналом 2000 гривен связано с потребностями наличного обращения. Как объяснил Лепушинский, номинальный объем экономики и зарплаты растут, поэтому для обслуживания денежного обращения требуются банкноты большего номинала.
По словам заместителя НБУ, еще до появления купюры в 2 000 гривен спрос на такой номинал уже сформировался. Показательно было то, что более половины наличных в обращении составляли банкноты номиналом 1 000 гривен.
«Это не свидетельствует о том, что что-то плохое происходит. Это прежде всего касается того, что уже произошло в экономике за эти годы», — отметил Лепушинский. В то же время конкретных планов по введению банкноты номиналом 5 000 гривен он не озвучил.

Грозит ли Украине гиперинфляция

Появление банкнот с большим номиналом вызвало у украинцев ассоциации с 1990-ми годами, когда из-за стремительного обесценивания денег в наличном обращении использовались купюры на миллионы. Однако в Нацбанке не считают такое сравнение обоснованным.
Лепушинский подчеркнул, что инфляция в Украине сейчас находится на умеренном уровне. В 1990-х годах ее показатели в отдельные периоды были трехзначными, а иногда даже пятизначными.
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Потому сам факт появления банкнот большего номинала не означает повторения сценария гиперинфляции. Выпуск купюры в 2 000 гривен, как объяснил представитель НБУ, прежде всего, отображает изменения, которые произошли в экономике за последние годы.
Ранее мы уже писали, что появление банкнот нового высокого номинала традиционно вызывает повышенный интерес и опасения обесценивания национальной валюты. Впрочем, экономисты призывают не паниковать и объясняют этот шаг естественными экономическими трансформациями последних лет.
По материалам:
Novyny.live
ИнфляцияГривна
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