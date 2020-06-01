На что Украина потратит деньги МВФ: ответ Минфина

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В Министерстве финансов заявили, что полученный транш от Международного валютного фонда прежде всего покроет дефицит госбюджета.
Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы “Право на власть”.
По словам Марченко, благодаря траншу МВФ удастся профинансировать дефицит госбюджета.
Он добавил, что полученные средства пойдут, в частности, на выплату:
“Без этих средств можно было бы рассуждать: напечатать средства, другие вещи. Но я откровенно скажу, что эти средства были заложены в бюджете”, – констатировал министр.
Марченко напомнил, вместе с кредитом МВФ Украина получит:
“И мы спокойно войдем в этот период, который является достаточно сложным”, – отметил чиновник.
В то же время, министр считает, что Украина прошла сложный кризисный этап в экономике. Он выразил надежду, что в июне все же удастся пополнить бюджет страны.
Марченко отметил, что правительство Украины не может обнародовать текст меморандума между правительством Украины и МВФ о новой программе кредитования до его официального принятия. Поэтому его опубликуют уже после. По его словам, меморандум обнародует именно МВФ.
“Есть определенные процедуры. Это общий документ, и его обнародует Международный валютный фонд после того, как будет принято решение. Мы не можем обнародовать то, что еще не вступило в законную силу”, – сказал министр.
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