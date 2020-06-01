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На что Украина потратит деньги МВФ: ответ Минфина

На что Украина потратит деньги МВФ: ответ Минфина

В Министерстве финансов заявили, что полученный транш от Международного валютного фонда прежде всего покроет дефицит госбюджета.

Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы “Право на власть”.

По словам Марченко, благодаря траншу МВФ удастся профинансировать дефицит госбюджета.

Он добавил, что полученные средства пойдут, в частности, на выплату:

  • пенсий,
  • заработных плат,
  • выплату денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.

“Без этих средств можно было бы рассуждать: напечатать средства, другие вещи. Но я откровенно скажу, что эти средства были заложены в бюджете”, – констатировал министр.

Марченко напомнил, вместе с кредитом МВФ Украина получит:

  • макрофин Европейской комиссии – 1,2 миллиарда евро, плюс 0,5 миллиарда евро;
  • кредит Всемирного Банка – примерно 1 миллиард долларов.

“И мы спокойно войдем в этот период, который является достаточно сложным”, – отметил чиновник.

В то же время, министр считает, что Украина прошла сложный кризисный этап в экономике. Он выразил надежду, что в июне все же удастся пополнить бюджет страны.

Марченко отметил, что правительство Украины не может обнародовать текст меморандума между правительством Украины и МВФ о новой программе кредитования до его официального принятия. Поэтому его опубликуют уже после. По его словам, меморандум обнародует именно МВФ.

“Есть определенные процедуры. Это общий документ, и его обнародует Международный валютный фонд после того, как будет принято решение. Мы не можем обнародовать то, что еще не вступило в законную силу”, – сказал министр.

Справка Finance.ua:

  • Министр финансов Сергей Марченко рассказал, при каких условиях Международный валютный фонд продолжит сотрудничество с Украиной.
  • Заседание Совета МВФ, на котором примут окончательное решение о выделении Украине первого транша из программы на $5 млрд, состоится 9 июня.
  • В рамках новой программы сотрудничества stand-by между Украиной и Международным валютным фондом в 2020 году МВФ перечислит рамках новой программы сотрудничества stand-by между Украиной и Международным валютным фондом в 2020 году МВФ перечислит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную 3,5 миллиарда долларов. 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную 3,5 миллиарда долларов.

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По материалам Телеканал 24
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