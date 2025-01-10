НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Кто попал в список:
- Double Case
- E8 Markets
- Rocket Options Pro
- Pocket Broker и https://land.pocket-broker.com/ru/
- Gomining
- Bino Trade
- AirMarkets
- ООО «Спай»
НКЦБФР обращает внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием через:
- лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности.
Справка Finance.ua:
- инвестиции являются популярным методом роста капитала. Но, если выбрать ложное направление, они могут обернуться значительными финансовыми потерями. ТОП-5 направлений, куда лучше не вкладывать деньги;
- инвестирование в монеты — это процесс, заключающийся в приобретении монет определенного типа и ценности с целью либо сбережения стоимости уже имеющихся собственных активов, либо получения с этого прибыли. Инвестиции могут происходить в золотые и серебряные монеты,
т. е.изготовленные из драгоценных металлов, а также в коллекционные, у которых есть определенная историческая или нумизматическая ценность. Бесспорное преимущество инвестирования в монеты — в возможности диверсифицировать собственный портфель, защититься от возможной инфляции, а также воспользоваться потенциальным ростом цен на эти изделия.
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