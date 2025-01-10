НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов

Фондовый рынок
33
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
НКЦБФР обновила список сомнительных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 8 кейсов.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.

Кто попал в список:

НКЦБФР обращает внимание потенциальных инвесторов на значительные риски, связанные с инвестированием через:
  • лиц, деятельность которых на территории Украины никак не регулируется;
  • лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный список проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов». В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе, потенциальные инвесторы, руководствуясь «10 признаками сомнительности инвестиционного проекта», могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности.

Справка Finance.ua:

  • инвестиции являются популярным методом роста капитала. Но, если выбрать ложное направление, они могут обернуться значительными финансовыми потерями. ТОП-5 направлений, куда лучше не вкладывать деньги;
  • инвестирование в монеты — это процесс, заключающийся в приобретении монет определенного типа и ценности с целью либо сбережения стоимости уже имеющихся собственных активов, либо получения с этого прибыли. Инвестиции могут происходить в золотые и серебряные монеты, т. е. изготовленные из драгоценных металлов, а также в коллекционные, у которых есть определенная историческая или нумизматическая ценность. Бесспорное преимущество инвестирования в монеты — в возможности диверсифицировать собственный портфель, защититься от возможной инфляции, а также воспользоваться потенциальным ростом цен на эти изделия.
Не рискуйте своими сбережениями, выбирайте только надежные депозиты. В этом вам всегда поможет каталог от Finance.ua:

Выберите самый выгодный депозит 💰

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.