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День финансов, 1 июня: банкинг для детей, автофиксация нарушений ПДД, прочность "банки" от mono

Сегодня Международный день защиты детей! 👶

К этому дню мы решили отдельно рассказать вам об интересных предложениях банков для своих юных клиентов, а также их родителей:

Детский банкинг. Банковские услуги для подрастающего поколения.

Также с 1 июня:

Начался третий этап ослабления карантина. Разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Заработала система автоматической фиксации нарушений ПДД. С 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Сначала в автоматическом режиме будут фиксироваться только факты превышения скорости. Постепенно, уже в этом году, система будет фиксировать и другие нарушения ПДД. Как сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, в первую минуту работы системы фиксации нарушений ПДД зафиксировано превышение скорости в Киеве.

⚡ Кстати, нам удалось достать карту, где установлены камеры видеофиксации в Киевской области. Расположилась карта по ссылке.

ПриватБанк снизил ставки по действующим кредитам. ПриватБанк автоматически снизил ставки по действующим программам финансирования малого бизнеса для 60 тысяч украинских компаний и предпринимателей. Как сообщают в банке, до конца года получить новое финансирование по антикризисным ставкам смогут еще более 40 тысяч компаний малого бизнеса и предпринимателей.

Электронная доверенность… Появится совсем скоро. Сегодня бывший министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в Минюсте готовятся подать законопроект про внедрение электронных доверенностей. По словам Дубилета, новый сервис не потребует новых программ или сложных систем. Все заработает на следующий день после принятия закона и правительственного акта.

А вот обещанную ипотеку под 10% пока невозможно получить. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что цель о доступе каждого украинца к ипотеке под 10% при этом достижима. Однако пока этому мешают законодательные ограничения, которые касаются прописки. По его словам, если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неплатеже по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры.

Как выбрать себе кредитку? Наверное, для многих кредитная карта стала неотъемлемой вещью, как мобильный телефон. Ведь она поможет вам дополнительно заработать со своей функцией кешбек. В новом видео на YouTube-канале Finance.ua рассказываем о каталоге подбора кредитных карт, где каждый может выбрать себе карту по вкусу и потребностям.

“Банки” бывают разные. Не так давно банк всех котиков – monobank представил новый сервис для накоплений «Банка». Мы решили в деталях разобраться, чем этот сервис может быть полезен, как он работает и стоит ли “консервировать” в нем свои деньги. 👇

Банка от mono, как новый инструмент накопления 🧐

По материалам Finance.UA
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