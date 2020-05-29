В Украине начался третий этап ослабления карантина. Что заработает с 1 июня

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С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантина. Переходить на следующий этап могут только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
“С 1 июня в Украине будет разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом”, – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов
Отныне в Украине разрешена:
Условия посещения бассейнов и спортзалов:
Что запрещено в спортзаведениях:
Условия по открытию бассейнов:
Правила пользования поездами:
Инфографика Минздрава
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