0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 545 0

В Украине начался третий этап ослабления карантина. Что заработает с 1 июня

В Украине начался третий этап ослабления карантина. Что заработает с 1 июня

С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантина. Переходить на следующий этап могут только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“С 1 июня в Украине будет разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом”, – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Отныне в Украине разрешена:

  • работа бассейнов и спортзалов;
  • посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;
  • запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Условия посещения бассейнов и спортзалов:

  • температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);
  • все работники спортзаведения должны быть в медицинских масках или респираторах;
  • соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения:
  • не более чем один человек на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и один человек на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);
  • групповые или командные занятия можно проводить только по предварительной записи.

Что запрещено в спортзаведениях:

  • использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);
  • размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;
  • функционирование спа-зон и оказание услуг массажа;
  • функционирование фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);
  • функционирование детских комнат;
  • одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;
  • проведение групповых занятий для более 10 человек и других групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;
  • проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;
  • выдача многоразовых полотенец клиентам.

Условия по открытию бассейнов:

  • разрешается для индивидуального посещения;
  • для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;
  • при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;
  • при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Правила пользования поездами:

  • пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;
  • измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон;
  • вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.


Инфографика Минздрава

Справка Finance.ua:

  • 20 мая Кабинет Министров одобрил решение, которым ввел адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.
  • С 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минздрав Украины Кабмин
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.