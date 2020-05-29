В Украине начался третий этап ослабления карантина. Что заработает с 1 июня

С 1 июня в Украине начинается третий этап ослабления карантина. Переходить на следующий этап могут только регионы с благоприятной эпидемической ситуацией.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

“С 1 июня в Украине будет разрешена работа бассейнов и спортзалов; посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек (например, начнут работу автошколы); а также будет восстановлено движение железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом”, – заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

Отныне в Украине разрешена:

работа бассейнов и спортзалов;

посещение образовательных занятий в группах не более 10 человек, например, начнут работу автошколы;

запуск железнодорожного транспорта и межобластных перевозок автотранспортом.

Условия посещения бассейнов и спортзалов:

температурный скрининг всех работников учреждений и посетителей перед началом смены (в случае выявления температуры свыше 37,2°C или признаков респираторных заболеваний – не допускаются);

все работники спортзаведения должны быть в медицинских масках или респираторах;

соблюдение социальной дистанции между клиентами заведения:

не более чем один человек на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и один человек на 5 кв. м площади зала для групповых/командных занятий (не более 10 человек в группе);

групповые или командные занятия можно проводить только по предварительной записи.

Что запрещено в спортзаведениях:

использование многоразовых (тканевых) полотенец (кроме персональных полотенец посетителей);

размещение в доступе клиентов рекламных брошюр, журналов и других полиграфических материалов;

функционирование спа-зон и оказание услуг массажа;

функционирование фитнес-баров и кулеров с водой (работа вендинговых машин разрешается);

функционирование детских комнат;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями;

проведение групповых занятий для более 10 человек и других групповых занятий, предусматривающих непосредственный физический контакт;

проведение групповых занятий для детей в возрасте до 12 лет;

выдача многоразовых полотенец клиентам.

Условия по открытию бассейнов:

разрешается для индивидуального посещения;

для спортивных учебно-тренировочных групп 2 года обучения и старше;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек для спортивно-тренировочных групп в 50-метровых бассейнах;

при условии одновременного нахождения на одной дорожке не более 2 человек для индивидуальных занятий и не более 3 человек для спортивно-тренировочных групп в 25-метровых бассейнах.

Правила пользования поездами:

пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках;

измерение температуры тела будет осуществляться при посадке в вагон;

вагоны поезда перед и после каждого рейса будут проходить санобработку, а проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.



Инфографика Минздрава

Справка Finance.ua:

20 мая Кабинет Министров одобрил решение, которым ввел адаптивный карантин до 22 июня, одновременно с 22 мая начнется второй этап смягчения карантинных мероприятий.

С 25 мая в Киеве начали работать все рынки и ярмарки, сняты ограничения на доступ к спортивным, детским площадкам в парках, скверах и на придомовых территориях.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫