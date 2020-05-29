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В Украине появится электронная доверенность - Дубилет

В Украине появится электронная доверенность - Дубилет

Бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что несколько месяцев назад инициировал проект — электронные доверенности.

Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.

“На днях мне понадобилось оформить доверенность у нотариуса и отправить ее почтой в другой город. В который раз удивился, насколько это неудобно. В связи с этим хочу напомнить о проекте, который я инициировал несколько месяцев назад — электронные доверенности. Впрочем, слово “проект” слишком громкое. Я предложил коллегам из Минюста, Нотариальной палаты и Парламента — и они, к счастью, согласились изменить пару строк в нашем законодательстве”, – пишет Дубилет.

По его словам, новый сервис не потребует новых программ или сложных систем. Все заработает на следующий день после принятия закона и правительственного акта. Кроме того, как отметил Дубилет, сотрудники из Минюста подтвердили, что готовятся подать законопроект совсем скоро.

Как это будет работать:

  • нотариусы смогут не только выписывать доверенности в бумажном виде, но и отдавать своим клиентам pdf документ с наложенной КЕП (квалифицированная электронная подпись).

Справка Finance.ua:

  • Ранее Дмитрий Дубилет предлагал запустить электронные доверенности для борьбы с рейдерством в 2019 году.
  • Преимущества е-доверенности: удобство: вместо того чтобы передавать бумажный бланк доверенности по почте или ехать куда-то, можно просто передать ее кому нужно по почте или в мессенжере; надежность: файлы с е-подписями более безопасны, а часть случаев рейдерства происходят именно из-за поддельных бланков доверенностей.

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По материалам Finance.UA
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