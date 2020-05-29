В Украине появится электронная доверенность - Дубилет

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Бывший министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что несколько месяцев назад инициировал проект — электронные доверенности.
Об этом он написал на своей странице в FACEBOOK.
“На днях мне понадобилось оформить доверенность у нотариуса и отправить ее почтой в другой город. В который раз удивился, насколько это неудобно. В связи с этим хочу напомнить о проекте, который я инициировал несколько месяцев назад — электронные доверенности. Впрочем, слово “проект” слишком громкое. Я предложил коллегам из Минюста, Нотариальной палаты и Парламента — и они, к счастью, согласились изменить пару строк в нашем законодательстве”, – пишет Дубилет.
По его словам, новый сервис не потребует новых программ или сложных систем. Все заработает на следующий день после принятия закона и правительственного акта. Кроме того, как отметил Дубилет, сотрудники из Минюста подтвердили, что готовятся подать законопроект совсем скоро.
Как это будет работать:
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