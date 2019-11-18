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Правительство планирует запустить е-доверенности

Правительство планирует запустить е-доверенности

В Правительстве планируют запустить электронные доверенности для борьбы с рейдерством.

Об этом сообщает министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

Как это будет работать: при оформлении доверенности, кроме стандартного бумажного бланка, гражданин также будет получать pdf-файл е-доверенности (на почту, в мессенжер, на флешку) с наложенной электронной подписью нотариуса.

На первом этапе внедрения электронные доверенности будут только в дополнение к бумажным.

Преимущества е-доверенности:

  • удобство: вместо того чтобы передавать бумажный бланк доверенности по почте или ехать куда-то, можно просто передать ее кому нужно по почте или в мессенжере;
  • надежность: файлы с е-подписями более безопасны, а часть случаев рейдерства происходят именно из-за поддельных бланков доверенностей.

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Дубилет надеется, что Минюст вскоре примет решение о приеме системой только электронных доверенностей, что станет еще одним шагом в борьбе с рейдерством.

По словам министра, для внедрения этого решения уже все есть.

Что делать, если украли документы

“У нотариусов есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах и подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день”, – заявил Дубилет.

Справка Finance.ua:

  • Для борьбы с рейдерством и двухфакторной защиты данных украинским регистраторам недвижимости предлагают воспользоваться сервисом Google.
По материалам Finance.UA
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