Правительство планирует запустить е-доверенности

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В Правительстве планируют запустить электронные доверенности для борьбы с рейдерством.
Об этом сообщает министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет в Telegram.
Как это будет работать: при оформлении доверенности, кроме стандартного бумажного бланка, гражданин также будет получать pdf-файл е-доверенности (на почту, в мессенжер, на флешку) с наложенной электронной подписью нотариуса.
На первом этапе внедрения электронные доверенности будут только в дополнение к бумажным.
Преимущества е-доверенности:
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Дубилет надеется, что Минюст вскоре примет решение о приеме системой только электронных доверенностей, что станет еще одним шагом в борьбе с рейдерством.
По словам министра, для внедрения этого решения уже все есть.
“У нотариусов есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах и подзаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день”, – заявил Дубилет.
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