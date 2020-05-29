Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%

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Запуску обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.
Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.
Министр подтвердил, что в целом цель о доступе каждого украинца к ипотеке под 10% достижима. Однако на сегодня этому мешают законодательные ограничения, которые касаются прописки.
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“Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неплатеже по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. С точки зрения ставки, да, банки подтверждают, что 10% ипотека может быть”, – добавил Марченко.
Отметим, до этого в Национальном банке заявляли, что для снижения ставок по ипотечным кредитам до 10% необходимо существенно снизить ставки по депозитам.
Напомним, на пресс-конференции по случаю года своего президентства Зеленский подтвердил идею о снижении ставок ипотеки до 10%, при этом он подчеркнул, что она станет доступна уже в ближайшее время.
Тем временем украинское правительство упорядочило правила регистрации детей в ипотечном жилье, обязав регистрировать несовершеннолетних только с разрешения ипотекодержателя.
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