Как обещал Зеленский: в Минфине сказали, что мешает выдавать ипотеку под 10%

Запуску обещанной президентом Украины Владимиром Зеленским ипотеки под 10% мешают некоторые законодательные ограничения. В частности, нормы, связанные с пропиской детей.

Об этом в интервью рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр подтвердил, что в целом цель о доступе каждого украинца к ипотеке под 10% достижима. Однако на сегодня этому мешают законодательные ограничения, которые касаются прописки.

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“Если в квартире прописали ребенка, банк не сможет взыскать эту квартиру при неплатеже по ипотеке. Если решить этот вопрос, это упростит многие процедуры. С точки зрения ставки, да, банки подтверждают, что 10% ипотека может быть”, – добавил Марченко.

Отметим, до этого в Национальном банке заявляли, что для снижения ставок по ипотечным кредитам до 10% необходимо существенно снизить ставки по депозитам.

Где взять ипотеку 2020

Напомним, на пресс-конференции по случаю года своего президентства Зеленский подтвердил идею о снижении ставок ипотеки до 10%, при этом он подчеркнул, что она станет доступна уже в ближайшее время.

Тем временем украинское правительство упорядочило правила регистрации детей в ипотечном жилье, обязав регистрировать несовершеннолетних только с разрешения ипотекодержателя.

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